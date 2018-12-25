Лист светотехнический Колотый лед 26101210

Описание товара

Лист светотехнический с тиснением Колотый лед , стандартный размер листа 610*1210 мм , резка листа под размер заказчика! Доставка во все регионы.Светопропускаемость светотехнического рассеивателя 80-85%Светотехнический лист используется в производстве светодиодных светильников- как рассеиватель. Имеет различные тиснения, такие как: ПРИЗМА, МИКРОПРИЗМА, КОЛОТЫЙ ЛЕД ,МАНКА,ОПАЛ. Мы гарантируем точность резки листа Вашего размера. Толщины и размеры рассеивателей разные! Светотехнические листовые пластики изготавливают из полистирола. Офисная и бытовая светотехника, различные светильники и другие осветительные приборы – везде применяют специальные рассеивателеи, изготовленные из листового полистирола. Всем прекрасно известны рассеиватели для светильников, равномерно распределяющие световой поток и предохраняющие лампы от случайного выпадения. Не менее широко распространены и световые короба самых разных размеров. Почему же полистирол является столь популярным материалом, применяемым в производстве светотехнических изделий? Во-первых, немаловажным фактором такого широкого применения этого материала является простота изготовления. Лист светотехнический из полистирола гораздо дешевле, чем аналогичные изделия из других материалов, а его ячеистая поверхность прекрасно подходит для использования в осветительных приборах. Во-вторых, нужно отметить, что листы светотехнические из этого пластика очень технологичны и безопасны. При их изготовлении из производственного процесса исключается этап отжига, но при этом материал сохраняет требуемую жесткость. Кроме этого порой нелишней оказывается и устойчивость изделий из светотехнического полистирола к воздействиям различных химических веществ. В готовом изделии полностью отсутствуют внутренние напряжения, а это значит, что призматическая поверхность рассеивателя будет прочной и вместе с тем очень долговечной. Рассеиватели могут быть цветными или матовыми. По желанию заказчика на них может наноситься антибликовое покрытие. Помимо того, что светотехнический полистирол имеет высокую оптическую прозрачность, достигающую почти ста процентов, способы его изготовления позволяют получать поверхность различной фактуры. В соответствии с требованиями это может быть или призма, или так называемый «колотый лед», или стандартная ячейка. В случае необходимости защитные кожухи для светильников, изготавливаемые из этого материала, могут не иметь свойств стабилизации ультрафиолетового излучения.