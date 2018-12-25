Гибкий профиль для укладки гипсокартона FF 600Standart(0,45)

Описание товара

Основное преимущество гибкого профиля Flext это многократная экономия времени и повышение качества создаваемого каркаса.Профиль легко изгибается и жестко фиксируется в заданном положении. Для создания криволинейных конструкций вам достаточно согнуть необходимые формы, добавить обрешетку из обычного профиля и зашить гипсокартоном.Например, при создании конструкции перехода уровней в форме круга диаметром 4 м., (периметр конструкции составит ≈ 12.57 м.), один человек потратит, как минимум, 6-8 часов. Тогда как с использованием профиля Flext изготовление аналогичной конструкция займет не более двух часов.Гибкий металлический профиль для гипсокартона позволяет легко создавать различные криволинейные конструкции. Больше нет необходимости использовать неспециализированные прямые профили.