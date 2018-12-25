Полиэтилен высокого давления листовой

Описание товара

ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ — это самый широко используемый гидроизоляционный материал.Листовой ПВД является более гибким и мягким пластиком в отличии от ПНД, ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПВД — это самый широко используемый упаковочный и гидроизоляционный материал. Благодаря низкой кристалличности ПВД является более гибким и мягким полимером, в отличии от ПНД. Полиэтилен высокого давления достаточно пластичен, на ощупь воскообразный, слегка матовый. Перерабатывается ПВД методом экструзии двумя способами: с раздувом в рукавную пленку