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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.12.2018
              500

              Сварочный ПП пруток цвет серый

              Телефон
              +74959845556
              Продавец
              ПОЛИМЕРХОЛДИНГ
              0
              Описание товара
              Сварочный пруток для сварки полипропилена круглого сечения,диаметр пластикового припоя 4 мм,цвет-натуральный. ПП пруток (припой) поставляется бухтами по 5 кгТехнические характеристики полипропиленового припоя:Цвет сварочного ПП прутка: серыйДиаметр прутка из полипропилена : 4мм (круглый)Расфасовка PP прутка: бухта 5 кг  Стандартное отклонение от номинального размера +/- 0.2мм Расфасовка: бухта 3 - 15кгВозможно изготовление любого цвета пруткаОсновные технические характеристики материала сварочного прутка из полипропиленаНаименование показателяПП Класс 01030Плотность, кг/м3, не менее 0,90-0,92Показатель текучести расплава, г/10 мин. 0,3-0,4Предел текучести при растяжении, МПа, не менее 16,9Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 700Область применения сварочного ПП прутка: Полипропиленовый припой серого цвета применяется для сварки листового из полипропилена с помощью промышленного фена или ручного сварочного экструдера
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