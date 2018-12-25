Сварочный ПП пруток цвет серый

Описание товара

Сварочный пруток для сварки полипропилена круглого сечения,диаметр пластикового припоя 4 мм,цвет-натуральный. ПП пруток (припой) поставляется бухтами по 5 кгТехнические характеристики полипропиленового припоя:Цвет сварочного ПП прутка: серыйДиаметр прутка из полипропилена : 4мм (круглый)Расфасовка PP прутка: бухта 5 кг Стандартное отклонение от номинального размера +/- 0.2мм Расфасовка: бухта 3 - 15кгВозможно изготовление любого цвета пруткаОсновные технические характеристики материала сварочного прутка из полипропиленаНаименование показателяПП Класс 01030Плотность, кг/м3, не менее 0,90-0,92Показатель текучести расплава, г/10 мин. 0,3-0,4Предел текучести при растяжении, МПа, не менее 16,9Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 700Область применения сварочного ПП прутка: Полипропиленовый припой серого цвета применяется для сварки листового из полипропилена с помощью промышленного фена или ручного сварочного экструдера