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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.12.2018
              29

              Синтепон100(15050)

              Телефон
              +74959845556
              Продавец
              ПОЛИМЕРХОЛДИНГ
              0
              Описание товара
              Синтепон - состоит из термически скрепленных между собой полых волокон, имеющих форму спирали. Такие волокна применяются для создания наибольшего количества"воздушных кармашков", которые и утепляют затем одежду.Оптимальное соотношение теплосберегающих характеристик, простоты кроя, шитья и ухода за готовыми изделиями, по достоинству оценены и производителями одежды, и клиентами.Применяется   как в качестве утеплителя для производства одежды, спальных принадлежностей, так и для изготовления звукоизолирующих и фильтрующих элементов в строительстве и промышленности
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