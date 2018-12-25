Синтепон100(15050)

Описание товара

Синтепон - состоит из термически скрепленных между собой полых волокон, имеющих форму спирали. Такие волокна применяются для создания наибольшего количества"воздушных кармашков", которые и утепляют затем одежду.Оптимальное соотношение теплосберегающих характеристик, простоты кроя, шитья и ухода за готовыми изделиями, по достоинству оценены и производителями одежды, и клиентами.Применяется как в качестве утеплителя для производства одежды, спальных принадлежностей, так и для изготовления звукоизолирующих и фильтрующих элементов в строительстве и промышленности