Квадрокоптер SYMA X8W с камерой и FPV трансляцией в реальном времени Цвет белый

Описание товара

Квадрокоптер SYMA X8W с камерой WIFI трансляцией видео в реальном времени передает на смартфон.

FPV в реальном времени Видеокамера, установленная на модели, способна передавать изображение в реальном времени на экран мобильного устройства. Управляйте квадрокоптером от первого лица, снимайте великолепные фото и видео в HD качестве и наслаждайтесь головокружительными видами земли с высоты птичьего полёта!

6-осевой гироскоп Новейший гироскоп с режимом удержания - залог уникалной стабильности модели, её простоты и комфорта в управлении!

Перевороты на 360° Модель выполняет автоматический эффектный переворот на 360°

Удержание направления Новый режим удержания направления: независимо от положения квадрокоптера, все оси управления сохраняются в соответствии с нормальным положением

Защита винтов Несущие винты защищены от ударов о препятствия ударопрочными рамками из гибкого пластика, при необходимости они легко демонтируются для облегчения конструкции

Яркая подсветка Квадрокоптер оснащён яркими светодиодами, которые придают ему эффектный вид и обеспечивают полный визуальный контроль при ночных полётах

Частота 2.4 ГГц Аппаратура радиоуправления использует несущую частоту 2.4 ГГц, которая обеспечивает великолепную защиту от помех, высокое качество сигнала и в 100 раз меньшее время отклика на управление

Характеристики и комплектация

Давайте взглянем на основные характеристики данного дрона: Время зарядки от стандартного З/У: Около 120 минут Полетное время: Около 10 — 12 минут Дальность полета: Около 300 метров Размер X8W: 48.5 x 48.5 x 19 см Двигатели: Коллекторные X8W аккумулятор: 2000mAh Lipo Питание аппаратуры: 4 x AA батарейки (В подарок)

1 x Syma X8W 1 x Передатчик 4 x Защита на пропеллеры 4 x Пропеллера (9,2") 1 x Зарядное устройство 1 x 2000mAh LiPo батарея 1 x Wi-FI камера 4 x Шасси (''ноги'') 1 x Крепление для смартфона 1 x Отвертка 1 x Мануал 1 x Комплект винтов