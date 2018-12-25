Описание товара

Люк тяжелый магистральный (тип ТМ) стандарт EN124-1994 ГОСТ 3634-99Компания ООО «ТЮМЕНЬНЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ» предлагает своим клиентам люки дождеприемники из ковкого чугуна марки GGG40 в так называемом «антивандальном» исполнении. Конструкция люков, устанавливаемых на сетях водоснабжения и водоотведения, предусматривает защиту от снятия крышки. Корпус люка и крышки соединены шарниром и запорным устройством. Такое устройство значительно усложняет несанкционированное открытие люка. Специалисты при работе в колодце, могут не снимать крышку полностью, а только открывать на 100-110 градусов. Кроме защиты от кражи шарнирное соединение не позволяет выбить крышку колесом автомобиля из корпуса люка. Чугунные шарнирные люки весят порядка 62 кг и выдерживают нагрузку в 25 тонн, а люк с нагрузкой 40 тонн весит всего на 5 кг больше. Данные изделия выполнены по стандарту EN124-1994 и имеют сертификат соответствия ГОСТ 3634-99. Такие люки устанавливаются сегодня в первую очередь на проезжую часть дороги.Многолетний опыт работы в сфере поставки данной продукции является надежным гарантом установления и развития долгосрочных взаимовыгодных отношений со всеми заинтересованными сторонами. Товар проходит строгий контроль качества. Вся продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ и ТУ.Мы любим и уважаем нашего Клиента и поэтому прикладываем максимум усилий к тому, чтобы постоянно совершенствовать качество и расширять ассортимент наших товаров.Нам приятно радовать Вас: отличным качеством товара, приемлемыми ценами, высоким уровнем обслуживания.Обратившись к нам, Вы приобретете надежного партнера, качественную продукцию и приятное впечатление от работы с нами.У нас широкий ассортимент и выгодные цены!!Мы всегда рады ответить на любые вопросы, обращайтесь к нам.По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь к нашим менеджерам по указанному адресу:Наш адрес: 625013, Россия, г. Тюмень, ул. Пермякова, 2, стр. 4, офис 9тел-факс: (3452) 68-10-27E-Mail: tngk68@mail.ruКонтактное лицо: 8-912-388-77-33 Сергей