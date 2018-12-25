Вертлюг ВБ 80 одноштропный

Описание товара

Вертлюг ВБ-80 Буровой вертлюг ВБ - высоко нагруженная конструкция, удерживающая на весу вращающийся бурильный инструмент, с одновременным подводом промывочной жидкости в колонну труб при бурении скважин. Вертлюг ВБ предназначен для подачи промывочной жидкости от насоса к забою скважин при роторном и турбинном бурении, а также обеспечения возможности вращения колонны бурильных труб в условиях умеренной климатической зоны по ГОСТ 16350-80.ТУ 26-02-255-77Вертлюг ВБ предназначен для подачи промывочной жидкости от насоса к забою скважин при роторном и турбинном бурении, а также обеспечения возможности вращения колонны бурильных труб в условиях умеренной климатической зоны по ГОСТ 16350-80.ТУ 26-02-255-77Технические характеристикиГрузоподъемность, т80Рабочее давление прокачиваемой жидкости, МПа20Диаметр проходного отверстия, мм60Частота вращения ствола, Сˉ¹3.33Присоединительная резьба на стволе под переходник по ГОСТ 5286-75, мм3-121ЛМасса вертлюга в собранном виде, кг490Масса полного комплекта, кг510Габаритные размеры, мм -ширина по фланцу подвода -ширина по проушинам -ширина по оси штропов -высота 580 700 476 1250 ПРЕИМУЩЕСТВА: • В качестве основного подшипника используется более совершенный упорный сферический роликовый подшипник (вместо упорного роликового конического подшипника). • Уменьшена масса вертлюга на 30-40% по сравнению с аналогами. • Габариты вертлюга уменьшены также за счет применения упорного сферического подшипника. • При работе упорный сферический подшипник выделяет значительно меньше тепла. • В сальниковом узле верхнего уплотнения применяются полиуретановые манжеты. • Ресурс верхнего уплотнения (сальника) увеличен в 2 и более раз, в зависимости от условий эксплуатации. • Легко меняются манжеты (сальники) за счет простой и надежной конструкции узла верхнего уплотнения с быстросъемными гайками. • Имеются модификации вертлюга для работы с телесистемой. В отводе (гусаке) имеется дополнительный ввод для телесистемы. • В исполнении ВБ-80÷250Т, для удобства работы с телесистемой, вертлюг оснащается удлинителем штропа УШВ. ТУ 3661-001-79560377-2009 Каждый вертлюг имеет 4-х слойное антикоррозионное покрытие, 1-й слой на основе цинка, последующие 3 слоя - эпоксидная краска. Данное покрытие имеет стойкость от коррозии в течении 15-ти лет. Мы всегда рады ответить на любые вопросы, обращайтесь к нам.По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь к нашим менеджерам по указанному адресу:Наш адрес: 625013, Россия, г. Тюмень, ул. Пермякова, 2, стр. 4, офис 9тел-факс: (3452) 68-10-27E-Mail: tngk68@mail.ruКонтактное лицо: 8-912-388-33-77 Альберт Субаирович 8-912-388-66-77 Марсель Ахметович