Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 25.12.2018
              350 000

              Вертлюг ВБ 80 одноштропный

              Телефон
              +73452681027
              Продавец
              ТНГК
              0
              Описание товара
              Вертлюг ВБ-80 Буровой вертлюг ВБ - высоко нагруженная конструкция, удерживающая на весу вращающийся бурильный инструмент, с одновременным подводом промывочной жидкости в колонну труб при бурении скважин.   Вертлюг ВБ предназначен для подачи промывочной жидкости от насоса к забою скважин при роторном и турбинном бурении, а также обеспечения возможности вращения колонны бурильных труб в условиях умеренной климатической зоны по ГОСТ 16350-80.ТУ 26-02-255-77Вертлюг ВБ предназначен для подачи промывочной жидкости от насоса к забою скважин при роторном и турбинном бурении, а также обеспечения возможности вращения колонны бурильных труб в условиях умеренной климатической зоны по ГОСТ 16350-80.ТУ 26-02-255-77Технические характеристикиГрузоподъемность, т80Рабочее давление прокачиваемой жидкости, МПа20Диаметр проходного отверстия, мм60Частота вращения ствола, Сˉ¹3.33Присоединительная резьба на стволе под переходник по ГОСТ 5286-75, мм3-121ЛМасса вертлюга в собранном виде, кг490Масса полного комплекта, кг510Габаритные размеры, мм -ширина по фланцу подвода -ширина по проушинам -ширина по оси штропов -высота 580 700 476 1250    ПРЕИМУЩЕСТВА:        • В качестве основного подшипника используется более совершенный упорный сферический роликовый подшипник (вместо упорного роликового конического подшипника).        • Уменьшена масса вертлюга на 30-40% по сравнению с аналогами.         • Габариты вертлюга уменьшены также за счет применения упорного сферического подшипника.         • При работе упорный сферический подшипник выделяет значительно меньше тепла.         • В сальниковом узле верхнего уплотнения применяются полиуретановые манжеты.        • Ресурс верхнего уплотнения (сальника) увеличен в 2 и более раз, в зависимости от условий эксплуатации.         • Легко меняются манжеты (сальники) за счет простой и надежной конструкции узла верхнего уплотнения с быстросъемными гайками.        • Имеются модификации вертлюга для работы с телесистемой. В отводе (гусаке) имеется дополнительный ввод для телесистемы.        • В исполнении ВБ-80÷250Т, для удобства работы с телесистемой, вертлюг оснащается удлинителем штропа УШВ. ТУ 3661-001-79560377-2009    Каждый вертлюг имеет 4-х слойное антикоррозионное покрытие, 1-й слой на основе цинка, последующие 3 слоя - эпоксидная краска. Данное покрытие имеет стойкость от коррозии в течении 15-ти лет.   Мы всегда рады ответить на любые вопросы, обращайтесь к нам.По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь к нашим менеджерам по указанному адресу:Наш адрес: 625013, Россия, г. Тюмень, ул. Пермякова, 2, стр. 4, офис 9тел-факс: (3452) 68-10-27E-Mail: tngk68@mail.ruКонтактное лицо: 8-912-388-33-77 Альберт Субаирович                             8-912-388-66-77 Марсель Ахметович
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store