Кран стальной разборный 14 DN15

Описание товара

Кран шаровой разборный стальной Кран шаровой разборный стальной предназначен для установки в качестве запорного устройства на рабочие среды: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана. Шаровой кран является частично ремонтопригодным, что позволяет осуществить замену основных его элементов (уплотнения шпинделя и др.) – это актуально при работе крана на высокоабразивных и агрессивных средах.Основные преимущества крана шарового разборного стальногочастичная ремонтопригодность, подбор уплотнительных материалов и материалов исполнения корпуса исходя из технических требований, высокое давление.Конструктивные характеристики шаровых крановочень высокая герметичность (класс герметичности"А" по ГОСТ 9544-93)