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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.12.2018
              750

              Кран стальной разборный 14 DN15

              Телефон
              +73452681027
              Продавец
              ТНГК
              0
              Описание товара
              Кран шаровой разборный стальной Кран шаровой разборный стальной предназначен для установки в качестве запорного устройства на рабочие среды: вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана. Шаровой кран является частично ремонтопригодным, что позволяет осуществить замену основных его элементов (уплотнения шпинделя и др.) – это актуально при работе крана на высокоабразивных и агрессивных средах.Основные преимущества крана шарового разборного стальногочастичная ремонтопригодность, подбор уплотнительных материалов и материалов исполнения корпуса исходя из технических требований, высокое давление.Конструктивные характеристики шаровых крановочень высокая герметичность (класс герметичности"А" по ГОСТ 9544-93)
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