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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.12.2018
              5 000

              Двухфланцевые затворы, DN 40 1400, PN 10 или 16

              Телефон
              +73452681027
              Продавец
              ТНГК
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              Описание товара
              Двухфланцевые затворы, DN 40-1400, PN 10 или 16 Назначение: для воды и нейтральных жидкостей с температурой максимум +80°ССтроительная длина: ISO 5752 Short (Серия 20), BS 5155 Wafer Short/Medium, DIN 3202/3 (Серия К1)Фланцы: DIN 2501, PN10/16, ANSI 150 LBSВерхний фланец: ISO 5211Применяемые материалы:Корпус: Чугун GGG-50 (ВЧШГ)Покрытие корпуса: Эпоксидное порошковое, 300?Диск: GGG-50, AISI 316 или угл. стальОсь: Нержавеющая сталь AISI 316Уплотнение: EPDM или NBRВарианты управления:РучкаМаховикРедукторПневмоприводЭлектроприводГоловка под водопроводный ключООО"ТНГК" - эксклюзивный дистрибьютор завода TTV (Испания).TTV - испанский завод по производству запорно-регулирующей арматуры для водоснабжения.Дисковые затворы TTV:- двухфланцевые затворы - DN 40-1400, PN 10 или 16
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