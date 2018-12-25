Описание товара

Двухфланцевые затворы, DN 40-1400, PN 10 или 16 Назначение: для воды и нейтральных жидкостей с температурой максимум +80°ССтроительная длина: ISO 5752 Short (Серия 20), BS 5155 Wafer Short/Medium, DIN 3202/3 (Серия К1)Фланцы: DIN 2501, PN10/16, ANSI 150 LBSВерхний фланец: ISO 5211Применяемые материалы:Корпус: Чугун GGG-50 (ВЧШГ)Покрытие корпуса: Эпоксидное порошковое, 300?Диск: GGG-50, AISI 316 или угл. стальОсь: Нержавеющая сталь AISI 316Уплотнение: EPDM или NBRВарианты управления:РучкаМаховикРедукторПневмоприводЭлектроприводГоловка под водопроводный ключООО"ТНГК" - эксклюзивный дистрибьютор завода TTV (Испания).TTV - испанский завод по производству запорно-регулирующей арматуры для водоснабжения.Дисковые затворы TTV:- двухфланцевые затворы - DN 40-1400, PN 10 или 16