Ротор РМ 200

Описание товара

РОТОР РМ-200Ротор РМ-200 выпускается по техническим условиям ТУ 3666-007-00221801-98 и предназначен для вращения бурильного инструмента и поддержания колонны бурильных насосно-крмперссорных и обсадных труб при ремонте скважин. Приво стола осуществляется цепной передачей от агрегата А-50У. Ротор предназначен для эксплуатации в условиях климатических районов I2-II2 по ГОСт 16350-80. Климатическое исполнение - УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150. Оборудование сертифицировано на соотвествие требованиям нормативных документов: ГОСТ 12.2.141-99, ГОСТ 4938-78, РД 08-200-98 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» Госгортехнадзора РФ. Сертификат соответствия № РОСС RU.Н002.В00358 от 15.11.2001 г. Технические данные Ротора РМ-200:Диаметр отверстия в стволе, мм200Грузоподъемность, т50Наибольший крутящийся момент на столе ротора, Нм (кгс/см), не более20000Максимальная частота вращения стола ротора, с-1 (об./мин.)5 (300)Расстояние от оси ротора до оси первого ряда зебьев звездочи, мм1353ПриводЦепной от агрегата А-50УГабаритные размеры, мм-длина-ширина-высота 1760640522Масса, кг580 Мы всегда рады ответить на любые вопросы, обращайтесь к нам.По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь к нашим менеджерам по указанному адресу:Наш адрес: 625013, Россия, г. Тюмень, ул. Пермякова, 2, стр. 4, офис 9тел-факс: (3452) 68-10-27E-Mail: tngk68@mail.ruКонтактное лицо: 8-912-388-33-77 Альберт Субаирович