Фланец Ф100 расточенный под ПНД втулку оцинкованный PN10

Описание товара

Фланец Ф100 расточенный под ПНД втулку оцинкованный PN10Фланцы - это соединительные части труб, как правило, представляющие собой плоские кольца или диск с равномерно расположенными отверстиями для болтов и шпилек. Фланец для труб ПНД предназначен для соединения полиэтиленовых труб к задвижкам, кранам и прочей трубопроводной арматуре.Фланцы ПНД монтируются в паре со специальным буртом или втулкой под фланец, за выступ которой, и устанавливается фланец. Так как у втулки перед буртом имеется специальное усиливающее расширение, то стандартный фланец не может плотно прилегать к отбортовке, поэтому применяют расточенные фланцы. Внутренний диаметр такого стального фланца растачивают до диаметра, необходимого для свободного насаживания его на полиэтиленовую втулку. Конец втулки приваривают к концу ПЭ трубы. Межцентровое расстояние фланцев для ПЭ труб, количество и диаметр отверстий полностью совпадает с обычными плоскими фланцами.Предлагаемые нашей компанией фланцы для втулок изготавливаются из обычных стандартных стальных фланцев PN10, они полностью подходят для всех видов отечественных и импортных задвижек, фланцевых шаровых кранов, дисковых затворов и других фланцевых частей трубопроводов, участвующих в соединительном узле. Многолетний опыт работы в сфере поставки данной продукции является надежным гарантом установления и развития долгосрочных взаимовыгодных отношений со всеми заинтересованными сторонами. Товар проходит строгий контроль качества. Вся продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ и ТУ.Мы любим и уважаем нашего Клиента и поэтому прикладываем максимум усилий к тому, чтобы постоянно совершенствовать качество и расширять ассортимент наших товаров.Нам приятно радовать Вас: отличным качеством товара, приемлемыми ценами, высоким уровнем обслуживания.Обратившись к нам, Вы приобретете надежного партнера, качественную продукцию и приятное впечатление от работы с нами.У нас широкий ассортимент и выгодные цены!!Мы всегда рады ответить на любые вопросы, обращайтесь к нам.По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь к нашим менеджерам по указанному адресу:Наш адрес: 625013, Россия, г. Тюмень, ул. Пермякова, 2, стр. 4, офис 9тел-факс: (3452) 68-10-27E-Mail: tngk68@mail.ruКонтактное лицо: 8-912-388-22-77 Ирина 8-912-388-66-77 Марсель