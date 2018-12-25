Превенторы двойные серии ППМ 2

Описание товара

ТУ 3661-12-0221801-2000, и предназначены для герметизации устья скважин при проведении ремонтных работ. Превенторы предназначены для эксплуатации в условиях климатических районов I2-II2 по ГОСТ 16350-80.Превенторы плашечные малогабаритные двойные выпускаются по ТУ 3661-012-00221801-2000, и предназначены для герметизации устья скважин при проведении ремонтных работ. Превенторы предназначены для эксплуатации в условиях климатических районов I2-II2 по ГОСТ 16350-80. климатическое исполнение - УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.Превенторы сертифицирован на соответствие требованиям нормативных документов: ГОСТ 12.2.115-86, ГОСТ 13862-90 РД 08-200-98"Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности"ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРЕВЕНТОРОВ СЕРИИ ППМ2Шифр превентора ППМ2-125х21 ППМ2-125х35 ППМ2-156х21 ППМ2-156х35 ППМ2-180х21 ППМ-180х35 ППМ-180х70Условный проход, мм 125 125 156 156 180 180 180Рабочее давление, МПа 21 35 21 35 21 35 70Управление Ручное, дистанционноеУсловный диаметр труб уплотняемых плашками, мм 48, 60, 73, 89 48, 60, 73, 89, 102, 114 48, 60, 73, 89, 102, 114 60, 73, 89, 114, 127 60, 73, 89, 114, 127 60, 73, 89, 114, 127Габаритные размеры, мм- длина 1210 1385 1520 1550- ширина 395 480- высота 720 780 710 885 800 860 770Масса, кг 400 480 500 580 900 1000 1500Мы всегда рады ответить на любые вопросы, обращайтесь к нам.По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь к нашим менеджерам по указанному адресу:Наш адрес: 625013, Россия, г. Тюмень, ул. Пермякова, 2, стр. 4, офис 9тел-факс: (3452) 68-10-27E-Mail: tngk68@mail.ruКонтактное лицо: 8-912-388-33-77 Альберт Субаирович 8-912-388-66-77 Марсель Ахметович