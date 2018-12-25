Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 25.12.2018
              50 000

              Превенторы двойные серии ППМ 2

              Телефон
              +73452681027
              Продавец
              ТНГК
              0
              Описание товара
              ТУ 3661-12-0221801-2000, и предназначены для герметизации устья скважин при проведении ремонтных работ. Превенторы предназначены для эксплуатации в условиях климатических районов I2-II2 по ГОСТ 16350-80.Превенторы плашечные малогабаритные двойные выпускаются по ТУ 3661-012-00221801-2000, и предназначены для герметизации устья скважин при проведении ремонтных работ. Превенторы предназначены для эксплуатации в условиях климатических районов I2-II2 по ГОСТ 16350-80. климатическое исполнение - УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.Превенторы сертифицирован на соответствие требованиям нормативных документов: ГОСТ 12.2.115-86, ГОСТ 13862-90 РД 08-200-98"Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности"ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРЕВЕНТОРОВ СЕРИИ ППМ2Шифр превентора        ППМ2-125х21   ППМ2-125х35   ППМ2-156х21   ППМ2-156х35   ППМ2-180х21   ППМ-180х35     ППМ-180х70Условный проход, мм                125         125         156         156         180         180         180Рабочее давление, МПа           21           35           21           35           21           35           70Управление     Ручное, дистанционноеУсловный диаметр труб уплотняемых плашками, мм            48, 60, 73, 89      48, 60, 73, 89, 102, 114   48, 60, 73, 89, 102, 114                60, 73, 89, 114, 127          60, 73, 89, 114, 127          60, 73, 89, 114, 127Габаритные размеры, мм- длина                1210      1385      1520      1550- ширина            395         480- высота              720         780         710         885         800         860         770Масса, кг            400         480         500         580         900         1000      1500Мы всегда рады ответить на любые вопросы, обращайтесь к нам.По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь к нашим менеджерам по указанному адресу:Наш адрес: 625013, Россия, г. Тюмень, ул. Пермякова, 2, стр. 4, офис 9тел-факс: (3452) 68-10-27E-Mail: tngk68@mail.ruКонтактное лицо: 8-912-388-33-77 Альберт Субаирович                             8-912-388-66-77 Марсель Ахметович
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store