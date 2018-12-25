Комплект оборудования для промывки скважин

Описание товара

ТУ 00221801-92 и предназначен для спуска труб под давлением и гермитизации устья при размыве гидратных и парафино-гидратных отложений в насосно-компрессорных трубах различными неагрессивными жидкостями.КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЫВКИ СКВАЖИНКомплект оборудования для промывки скважин выпускается по ТУ 00221801-92 и предназначен для спуска труб под давлением и гермитизации устья при размыве гидратных и парафино-гидратных отложений в насосно-компрессорных трубах различными неагрессивными жидкостями. Оборудование предназначено для эксплуатации в условиях климатических районов I2-II2 по ГОСТ 16350-80. Климатическое исполнение - УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150. Оборудование сертифицировано на соответствие с требованиями нормативных документов: ГОСТ 12.2.088-83, РД 08-200-98 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» Госгортехнадзора РФ. Сертификат соответствия № РОСС RU.Н002.В00357 от 15.11.2001 г. Технические данные оборудования для промывки скважин:Диаметр уплотняемых труб, мм48, 33Рабочее давление, МПа21Условные проход, мм, не менее60Максимальное усилие проталкивания, мм1500Максимальный ход проталкивания, кН63Максимально допустимая температура промывочной жидкости, ºС100Размеры фланцев переходных катушек, мм:-наружный диаметр-средний диаметр канавки-диаметр центров отверстий под шпильки 200