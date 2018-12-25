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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.12.2018
              1 000

              НКТ д168х8 гр Д ОТТМ

              Телефон
              +73452681027
              Продавец
              ТНГК
              0
              Описание товара
              Гладкие насосно-компрессорные трубы способны обеспечить герметичность соединений при рабочем давлении до 50 МПа. Высокая герметичность соединения обеспечивается конической уплотнительной поверхностью, которая расположена за резьбой со стороны меньшего диаметра. Для соединения изделий используется трапецеидальная резьба.Муфтовые НКТ - способны обеспечить герметичность соединения при рабочем давлении не более 50 МПа. Прочность соединения изделий составляет до 90% прочности его тела. Для соединения изделий также используется трапецеидальная резьба.Насосно-компрессорные изделия, выполненные из алюминиевых сплавов, отличаются устойчивостью к воздействию коррозии сероводорода, что не позволяет использование ингибиторов коррозии. Благодаря небольшому весу, удельная прочность данных деталей в 2,5 раза выше, чем у изделий из стали. Это дает возможность сооружать колонну с большей (в 2,5 раза) длиной, в сравнении с колонной из деталей, изготовленных из стали.Контактное лицо: 8912-388-33-77 Альберт
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