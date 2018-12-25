Втулки под Фланец диаметром от 25 630 мм

Описание товара

Втулка под фланец - изготавливается из ПЭ-80, ПЭ-100. Возможно сварка втулки под фланец как закладными нагревателями (электромуфтой), так и стыковой сваркой. Используется для перехода со стальной трубы на полиэтиленовую, установки задвижек, затворов и другой арматуры.Втулка под фланец - полиэтиленовый фитингв виде раструба для установки на трубе фланца для разъемного соединения труб или труб с запорно-регулирующей арматурой. Полиэтиленовая гладкая втулка (спигот) приваривается к полиэтиленовой трубе встык НИ или деталью с ЗН.Втулка под фланец полиэтиленовая применяется для присоединения полиэтиленового трубопровода к стальному трубе, а также запорной или регулирующей арматуре, при помощи фланцевого соединения.Втулка под фланец из полиэтилена выполнена по всем современным нормам и стандартам из полиэтилена ПНД низкого давления на высокотехнологичном оборудовании путем литья с последующей механической обработкой.Для производства данной детали применяется полиэтилен высокого качества марок ПЭ 80 и ПЭ 100. Благодаря использованию данного материала, втулки обладают превосходными химическими и физическими характеристиками, что обеспечивает широкую сферу применения и долгий срок службы узлов, с использованием втулок под фланец.Принцип использования данного фитинга заключается в обеспечении упора для фланца, надетого на втулку и исключающего возможность разъединения узла во время его эксплуатации. Используют втулку под фланец в местах перехода полиэтиленового трубопровода на задвижке или стальную трубу, при наличии на ней ответного фланца.Втулка под фланец используется совместно с прижимным фланцем, который должен иметь более широкий внутренний диаметр, чем обычный стандартный фланец. Необходимость в расточке внутренней части фланца, заключается в наличии усиливающего расширения полиэтиленовой части втулки у основания бурта, мешающее плотно прилегать фланцу к прижимной части.После установки втулки на трубе, при помощи стального фланца и болтов с гайками, труба присоединяется к задвижке, а бурт на втулке не дает фланцу соскочить при эксплуатации трубопровода при рабочих и максимальных давлениях. Втулка под фланец выпускается размерами 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710 мм и применяется при монтаже полиэтиленовых трубопроводов транспортирующих воду, в том числе питьевую, соответствующие ГОСТ 18599-2001, любые жидкости к которым полиэтилен химически стоек.