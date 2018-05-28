Квадрокоптер Syma X5UW c камерой WIFI передача видео на смартфон датчиком удержания высоты и бароме

Описание товара

Квадрокоптер SYMA-X5UW оснащен простыми и надежными коллекторными двигателями, FPV видеокамерой и массой полезных функций, которые позволяют справиться с управлением даже новичку.

Скачав бесплатное приложение “SYMA GO”, вы сможете использовать ваш мобильный телефон в качестве пульта дистанционного управления и наслаждаться замечательным интерфейсом и специальными функциями, такими как: взлет и посадка нажатием одной кнопки, включение/выключение моторов одной кнопкой, полет по заданному маршруту. Просто нарисуйте маршрут на экране, и модель автоматически пролетит этот путь!

SYMA-X5UW позволяет наслаждаться простотой управления и получать незабываемый опыт. Квадрокоптер оснащен HD камерой, с помощью которой, глядя на монитор, вы можете управлять полетом модели в режиме реального времени, снимать эффектные фотографии и видеоролики своих развлекательных полетов!

Встроенный барометр гарантирует полет на фиксированной высоте. Интеллектуальный режим управления «Headless» позволяет контролировать полет, не задумываясь, где у модели перед или зад. Красочные мигающие бортовые огни позволяют летать даже ночью!

Современный обтекаемый дизайн корпуса Простые и надежные коллекторные моторы с приводом пропеллеров через редуктор Шести осевая система стабилизации с интегрированным гироскопом Пульт управления 2.4ГГц с кронштейном для крепления смартфона Возможность управления с помощью смартфона Функция удержания высоты Интеллектуальный режим управления «Headless» Взлет и посадка нажатием одной кнопки Возврат домой одной кнопкой Полет по заранее проложенному маршруту Кульбиты на 360 градусов в любую сторону Характеристики:

Размеры: 320 х 320 х 70 мм Тип двигателя: коллекторный Пульт управления: 4 канала Дальность управления: ~ 70-100 м Дальность FPV: ~ 30 - 40 м Аккумулятор: LiPo 3.7В, 500мАч Время зарядки: ~ 130 минут Время полета: ~ 10 минут Камера: Wifi, фото/видео, 1MP Взлетный вес: не более 500 г Комплект поставки:

Квадрокоптер Syma X5UW в сборе Пульт управления Комплект пропеллеров Отвертка USB зарядное устройство Кронштейн для крепления смартфона Картридер Карта памяти 8 Gb. Аккумулятор 3.7В 500мАч