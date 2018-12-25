Изоляционный жгут для колодцев

Описание товара

Изоляционный шнур используется для гидроизоляции вертикальных и горизонтальных конструкционных, а также рабочих подземных швов монолитных бетонных строений и мест прохода инженерных коммуникаций, между железобетонными кольцами. Перимущества:1. Низкая водопроницаемость и высокая стойкость к гидростатическому давлению.2. Свойства материала не изменяются во времени и срок ее службы не ограничен.3. Простоа и быстрота монтажа, не требующая специальных навеков и приспособлений.4. Работы производятся практически в любую погоду, всесезонно.5. Материал экологически чист.Изоляционный шнур используется для гидроизоляции вертикальных и горизонтальных конструкционных, а также рабочих подземных швов монолитных бетонных строений и мест прохода инженерных коммуникаций, между железобетонными кольцами. Изоляционный шнур представляет собой шнур прямоугольного сечения, в состав которых входит бутилкаучук и природный материал. Материал может быть красного, черного, зеленого и других цветов. В качестве наполнителя при изготовлении шнунов используется экологичный наполнитель, который не наносит вред окружающей среде и нетоксичен. Все достоинства изоляционного шнура - в закрытом пространстве при взаимодействии с водой образует плотный и влагонепроницаемый гель. К достоинствам данного материала следует также отнести его долговечность, отличную гидроизоляцию и высокую устойчивость к гидростатическому давлению. Стоит особо отметить, что даннный шнур не теряет своих свойств при перепадах температур, сезонных изменениях влажности и имеет неограниченный срок службы. Шнур устанавливается на бетонную поверхность шва или обматывается вокруг труб различных коммуникаций плотно, без зазоров. Поверхность, на которую устанавливается материал, должна быть чистой. Жгуты соединяются между собой встык. В случае необходимости на вертикальных поверхностях фиксируется от возможных смещений дюбелями.Мы всегда рады ответить на любые вопросы, обращайтесь к нам.E-Mail: tngk68@mail.ruКонтактное лицо: 8-912-388-66-77 Марсель Субаирович