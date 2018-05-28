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              BEGETON | ART
              Добавлено 28.05.2018
              6 700

              Квадрокоптер SYMA X8HC новая модель с автоматическим удержанием высоты барометром с HD камерой 2Mp

              Телефон
              +79535861402
              Продавец
              PROACTION24
              0
              Описание товара

              Квадрокоптер Syma X5HC - обновление 5-й линейки коптеров от компании Syma. Это все тот же, хорошо знакомый квадрокоптер, простой в управлении и надежный, с камерой в комплекте.

              Отличительной чертой новой линии квадрокоптеров от фирмы Syma стало добавления барометрического датчика"H" для удерживания нужной высоты во время зависания в воздухе, что способствует более качественной съемки и плавного движения.

              6-ти осевой гироскоп делает ваш полет более безопасным, управление – легким, а небольшой ветер перестает быть помехой для полета. Также гироскоп повышает стабильность полета.

              В нем также присутствует функция Headless mode, что позволяет с легкостью определить, где передняя и хвостовая часть. Развороты на 360 градусов по оси и различные воздушные трюки - все это возможно при помощи простого нажатия кнопок и джойстика на пульте управления.

              Яркие светодиодные бортовые огни помогут Вам проще ориентироваться в ночное время суток и придадут полетам привлекательность.

              Характеристики: Размер: 330х330х110 мм. Лёгкий ударопрочный материал 6-осевая система стабилизации HD видеокамера в комплекте (2 Mpx для фото, 1 Mpx для видео) Разрешение видео 1280х720 30fps Разрешение фото 2560х1440 Режим удержания направления Съёмный аккумулятор USB зарядное устройство Защита несущих винтов время зарядки: около 130 минут время полета: около 7 минут расстояние управления: 30-50 метров Функция автопосадки (NEW) Автоматическое удержание высоты / Бародатчик (NEW)

              Комплект включает: Квадракоптер Syma Передатчик 2.4 ghz Аккумулятор Li-Po 3.7V 600mAh (разъем Molex) Зарядное устройство USB Инструкция Запасные винты 4 шт. Карта памяти MicroSD 4 Гб Картридер Подвесная видеокамера 2 MP

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