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BEGETON | ART
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Южный Мегаполис
Всепогодная ИК AHD видеокамера Proto AHD 8W EH10F36IR
Добавлено
24.12.2018
3 257
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Всепогодная ИК AHD видеокамера Proto AHD 8W EH10F36IR
Телефон
+79780939232
Продавец
Южный Мегаполис
0
Описание товара
Всепогодная ИК AHD видеокамера Режимы работы: AHD-M 1Mp / CVBS 1000ТВЛ / CVI 1Mp / TVI 1Mp Конструктивные особенности Механический ИК фильтр (ICR) 36 встроенных ИК диодов Дальность подсветки: до 30 м Защита от влаги и пыли: IP66 Диапазон рабочих температур: -35°С ~ +50°С Габаритные размеры: 165x80x80 мм Питание: 12 В / 130 мА (max 400 мА с ИК)Комплектация: Камера, паспорт, 3 шурупа, 3 пластиковых дюбеля, штекер питания с креплением под винт
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