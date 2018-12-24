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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.12.2018
              3 257

              Всепогодная ИК AHD видеокамера Proto AHD 8W EH10F36IR

              Телефон
              +79780939232
              Продавец
              Южный Мегаполис
              0
              Описание товара
              Всепогодная ИК AHD видеокамера                            Режимы работы: AHD-M 1Mp / CVBS 1000ТВЛ / CVI 1Mp / TVI 1Mp                                                   Конструктивные особенности Механический ИК фильтр (ICR) 36 встроенных ИК диодов Дальность подсветки: до 30 м Защита от влаги и пыли: IP66 Диапазон рабочих температур: -35°С ~ +50°С Габаритные размеры: 165x80x80 мм Питание: 12 В / 130 мА (max 400 мА с ИК)Комплектация: Камера, паспорт, 3 шурупа, 3 пластиковых дюбеля, штекер питания с креплением под винт
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