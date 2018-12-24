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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.12.2018
              6 065

              Видеокамера всепогодная Proto AHD 4W PE20V212IR

              Телефон
              +79780939232
              Продавец
              Южный Мегаполис
              0
              Описание товара
              Всепогодная ИК AHD видеокамера          Программные возможности:                                Режим работы TVI / CVI / AHD 2Mp / CVBS 1000ТВЛ AWB, Smart-IR, AGC, High Speed WDR, 3D-DNR, BLC/HLC, True Day/Night, Defog, Sharpness,  Sense-Up x2. Конструктивные особенности: Механический ИК фильтр (ICR) 54 встроенных ИК диодов  Дальность подсветки: до 50 м Защита от влаги и пыли: Ip66 Диапазон рабочих температур: -35°С ~ +50°С  Габаритные размеры: 269x87x105 мм Питание: 12 В / 170 мА (max 570 мА с ИК)Комплектация: Камера, паспорт,  3 шурупа, 3 пластиковых дюбеля,  штекер питания с креплением под винт
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