Видеокамера всепогодная Proto AHD 4W PE20V212IR

Описание товара

Всепогодная ИК AHD видеокамера Программные возможности: Режим работы TVI / CVI / AHD 2Mp / CVBS 1000ТВЛ AWB, Smart-IR, AGC, High Speed WDR, 3D-DNR, BLC/HLC, True Day/Night, Defog, Sharpness, Sense-Up x2. Конструктивные особенности: Механический ИК фильтр (ICR) 54 встроенных ИК диодов Дальность подсветки: до 50 м Защита от влаги и пыли: Ip66 Диапазон рабочих температур: -35°С ~ +50°С Габаритные размеры: 269x87x105 мм Питание: 12 В / 170 мА (max 570 мА с ИК)Комплектация: Камера, паспорт, 3 шурупа, 3 пластиковых дюбеля, штекер питания с креплением под винт