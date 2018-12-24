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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.12.2018
              4 367

              Антивандальная ИК IP видеокамера Proto IP Z4V OH10F36IR

              Телефон
              +79780939232
              Продавец
              Южный Мегаполис
              0
              Описание товара
              Антивандальная ИК IP видеокамераПрограммные возможности: Двойной поток H.264 (25 fps) Поддержка ONVIF Поддержка P2P облачного сервиса Поддержка Audio (RCA), кодек G.711A Детектор движения, тревожный детектор Встроенный ActiveX WEB клиент Полнофункциональный мобильный клиент (для платформ iOS, Android) Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTPКонструктивные особенности: Механический ИК фильтр (ICR) 15 встроенных ИК диодов Дальность подсветки: до 15м Защита от влаги и пыли: IP54 Класс вандалоустойчивости: IK10  Диапазон рабочих температур: -10°С ~ +50°С Габаритные размеры: D105x81 мм Питание: 12 В / 150 мА (max 250 мА с ИК)Комплектация: камера, паспорт, 3 шурупа, 3 пластиковых дюбеля,  штекер питания
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