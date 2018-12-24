Антивандальная ИК IP видеокамера Proto IP Z4V OH10F36IR

Описание товара

Антивандальная ИК IP видеокамераПрограммные возможности: Двойной поток H.264 (25 fps) Поддержка ONVIF Поддержка P2P облачного сервиса Поддержка Audio (RCA), кодек G.711A Детектор движения, тревожный детектор Встроенный ActiveX WEB клиент Полнофункциональный мобильный клиент (для платформ iOS, Android) Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTPКонструктивные особенности: Механический ИК фильтр (ICR) 15 встроенных ИК диодов Дальность подсветки: до 15м Защита от влаги и пыли: IP54 Класс вандалоустойчивости: IK10 Диапазон рабочих температур: -10°С ~ +50°С Габаритные размеры: D105x81 мм Питание: 12 В / 150 мА (max 250 мА с ИК)Комплектация: камера, паспорт, 3 шурупа, 3 пластиковых дюбеля, штекер питания