4 х канальный сетевой видеорегистратор Hi5115 H264 PTX NV041Z

Описание товара

4-х канальный сетевой IP видео-регистратор (NVR) Процессор: HiSilicon 3515A Программное обеспечение: Embedded Linux Количество сетевых каналов видео: 4ch х 1080p Количество сетевых каналов аудио: через IP камеры, поверх видео Кодек сжатия видео/аудио: H.264/G.711 Запись: 4×1080p@25fps Отображение: 1×1080p@25fps или 4×D1@25fps Воспроизведение: 1×1080p@25fps Типы записи: Ручная запись, запись по расписанию, запись по движению Видеовыходы: 1xHDMI (до 1920х1080), 1xVGA (до 1920х1080) Детектор движения: каждый канал (192 области), настройка чувствительности Сетевой порт: 10/100 Мбит/с, RJ45 Сетевые протоколы: TCP, UDP, HTTP, PPPoE, RTSP, SMTP, FTP, ONVIF 2.0 PTZ управление: по RS-485, по сети Способы архивации: USB HDD, USB-flash, загрузка по сети, просмотр на ПК Архив: 1×HDD SATA до 4 Тб Управление видеорегистратором: Пульт ДУ