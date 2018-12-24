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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.12.2018
              45 210

              Высокоскоростная поворотная видеокамера Proto IP SZ22LED 2,0 Мп

              Телефон
              +79780939232
              Продавец
              Южный Мегаполис
              0
              Описание товара
              Поворотная IP ИК видеокамера                                                                                  Разрешение 1080Р (2.0 Мр) Матрица 1/3” SONY CMOS IMX 122 Вариофокальный объектив 4.5~100мм Оптический ZOOM  22х Качественное видео при масштабировании 14 ИК-диодов, max дальность до 180 м Настройка камеры под индивидуальные задачи пользователя Управление через WEB-интерфейс Более 200 предустановок Панорамное сканирование Скорость поворота до 200°/сек Автоповорот при прохождении вертикальной оси AutoFlip Диапазон рабочих температур -40° ~ +60° Питание DC12В/АC 24 В / max 4000 мA Габаритные размеры D230xH341мм Комплектация: камера, инструкция, кронштейн настенный,  блок питания, страховочный трос, DC переходник.
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