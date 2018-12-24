Высокоскоростная поворотная видеокамера Proto IP SZ22LED 2,0 Мп

Описание товара

Поворотная IP ИК видеокамера Разрешение 1080Р (2.0 Мр) Матрица 1/3” SONY CMOS IMX 122 Вариофокальный объектив 4.5~100мм Оптический ZOOM 22х Качественное видео при масштабировании 14 ИК-диодов, max дальность до 180 м Настройка камеры под индивидуальные задачи пользователя Управление через WEB-интерфейс Более 200 предустановок Панорамное сканирование Скорость поворота до 200°/сек Автоповорот при прохождении вертикальной оси AutoFlip Диапазон рабочих температур -40° ~ +60° Питание DC12В/АC 24 В / max 4000 мA Габаритные размеры D230xH341мм Комплектация: камера, инструкция, кронштейн настенный, блок питания, страховочный трос, DC переходник.