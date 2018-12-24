8 ми канальный сетевой видеорегистратор HI3520D PTX NV081Z

Описание товара

8-ми канальный сетевой видеорегистратор (NVR) Процессор: HiSilicon 3520D Программное обеспечение: Embedded Linux Количество сетевых каналов видео: 8ch х 2Mp Количество сетевых каналов аудио: через IP камеры, поверх видео Кодек сжатия видео/аудио: H.264/G.711 Запись: 8×1080p@25fps Отображение: 1×1080p@25fps или 8×D1@25fps Воспроизведение: 2×1080p@25fps/ 4×720p@25fps Типы записи: Ручная запись, запись по расписанию, запись по движению Видеовыходы: 1xHDMI (до 1920х1080), 1xVGA (до 1920х1080) Детектор движения: каждый канал (192 области), настройка чувствительности Сетевой порт: 10/100 Мбит/с, RJ45 Сетевые протоколы: TCP, UDP, HTTP, PPPoE, RTSP, SMTP, FTP, ONVIF 2.0 PTZ управление: по RS-485, по сети Способы архивации: USB HDD, USB-flash, загрузка по сети, просмотр на ПК Архив: 1×HDD SATA до 4 Тб Управление видеорегистратором: Пульт ДУ