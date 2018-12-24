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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.12.2018
              7 320

              Антивандальная ИК IP видеокамера Proto IP Z4V SH20F36IR P

              Телефон
              +79780939232
              Продавец
              Южный Мегаполис
              0
              Описание товара
              Антивандальная ИК IP видеокамераПрограммные возможности: Двойной поток H.264/ MJPEG (PAL 25 fps/ NTSC 30fps) Поддержка ONVIF v.2.20, P2P облачного сервиса Двухстороннее Audio (RCA), кодек G.726, G.711A, G.711U Детектор движения, перекрытие                                                                             Обработка изображения: WDR, BLC,  AWB,  3DNR, Экспозиция (Авто, 1/25…1/8000), Отражение, поворот на 90°, 180°, 270° Встроенный ActiveX WEB клиент Полнофункциональный мобильный клиент (для платформ iOS, Android) Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка RTSP/DHCP/DDNS/UPNP/SMTP/FTPКонструктивные особенности: Механический ИК фильтр (ICR) 15 встроенных ИК диодов Дальность подсветки: до 15м Защита от влаги и пыли: IP54 Класс вандалоустойчивости: IK10 Диапазон рабочих температур: -10°С ~ +50°С Габаритные размеры: D105x81 мм Питание: 12 В / 200 мА (max 300 мА с ИК)Комплектация: камера, паспорт, 3 шурупа, 3 пластиковых дюбеля, установочный CD, штекер питания с креплением под винт
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