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Южный Мегаполис
Всепогодная ИК IP видеокамера Proto IP Z10W SH50F40IR P
Добавлено
24.12.2018
18 828
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Всепогодная ИК IP видеокамера Proto IP Z10W SH50F40IR P
Телефон
+79780939232
Продавец
Южный Мегаполис
0
Описание товара
Всепогодная ИК IP видеокамераПрограммные возможности: Двойной поток: cжатие H.264/ MJPEG/ H.265 (PAL 25 fps/ NTSC 30fps) Поддержка ONVIF Двухстороннее Audio (RCA), кодек G.726, G.711A, G.711U Детектор движения, перекрытие Встроенный ActiveX WEB клиент Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка RTSP/ DHCP/ DDNS/ UPNP/ SMTP/ FTPКонструктивные особенности: Механический ИК фильтр (ICR) 48 встроенных ИК диодов Дальность подсветки: до 45 м Защита от влаги и пыли: IP66 Диапазон рабочих температур: -35°С ~ +50°С Габаритные размеры: 275x100x92 мм Питание: 12 В / 300 мА (max 620 мА с ИК)Комплектация: камера, паспорт, 3 шурупа, 3 пластиковых дюбеля, установочный CD, штекер питания с креплением под винт
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