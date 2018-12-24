Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 24.12.2018
              18 828

              Всепогодная ИК IP видеокамера Proto IP Z10W SH50F40IR P

              Телефон
              +79780939232
              Продавец
              Южный Мегаполис
              0
              Описание товара
              Всепогодная ИК IP видеокамераПрограммные возможности: Двойной поток: cжатие H.264/ MJPEG/ H.265 (PAL 25 fps/ NTSC 30fps) Поддержка ONVIF Двухстороннее Audio (RCA), кодек G.726, G.711A, G.711U Детектор движения, перекрытие Встроенный ActiveX WEB клиент Ethernet 10/100M (RJ45), поддержка RTSP/ DHCP/ DDNS/ UPNP/ SMTP/ FTPКонструктивные особенности: Механический ИК фильтр (ICR) 48 встроенных ИК диодов Дальность подсветки: до 45 м Защита от влаги и пыли: IP66 Диапазон рабочих температур: -35°С ~ +50°С Габаритные размеры: 275x100x92 мм Питание: 12 В / 300 мА (max 620 мА с ИК)Комплектация: камера, паспорт, 3 шурупа, 3 пластиковых дюбеля, установочный CD, штекер питания с креплением под винт
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store