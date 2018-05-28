Квадрокоптер Syma X8Pro с GPS,камера HD Wi Fi поворот камеры, автовозврат, автовзлет и автопаспдка

Описание товара

Квадрокоптер Syma X8 Pro с GPS,камера HD Wi-Fi поворот камеры, автовозврат, автовзлет и автопаспдка.

4 Батарейки в пульт в подарок! Syma X8 PRO – новинка от производителя популярных квадрокоптеров. Данная модель оснащена Wi-Fi-камерой, транслирующей видеопоток на мобильные устройства. Помимо этого камера с разрешением 1 Мп и углом обзора 90° позволяет в любой момент полета снимать фото и видео. Новая система интеллектуального позиционирования (GPS) обеспечит еще более точное наведение для стабильной съемки, позволит квадрокоптеру зависать на нужной высоте. Благодаря функции Hover можно улучшить качество съемки во время зависания дрона, а также снизить размытие, вызванное движением аппарата в полете. Syma X8 PRO очень прост и удобен в управлении, с ним справится даже начинающий пилот. Для еще большего удобства предусмотрены режим Headless Mode и функция взлета и посадки при нажатии 1 кнопки. Квадрокоптер автоматически возвращается в установленную домашнюю точку при потере связи с пультом или низком заряде аккумулятора. Дрон не потеряется даже в ночном небе или при слабой освещенности благодаря мощной светодиодной подсветке. Полного заряда батареи хватит до 10 минут полета и съемки.

Особенности модели: Модель оснащена Wi-Fi-камерой для трансляции видео в режиме реального времени на смартфон/планшет. Разрешение камеры 1 Мп и управляемый с пульта угол наклона камеры 90°. Система позиционирования (GPS) позволит квадрокоптеру удерживать точку в пространстве. Функция Hover для зависания дрона позволит снизить размытие, вызванное движением аппарата в полете. Режим Headless Mode для простоты управления Функция автовзлета и посадки при нажатии 1 кнопки. Квадрокоптер автоматически возвращается в точку взлета при потере связи с пультом или низком заряде аккумулятора. Дрон не потеряется даже в ночном небе или при слабой освещенности благодаря мощной светодиодной подсветке. Спецификация модели: Размер: 50х50х19 см Дальность управления: 100 м Полетное время: 10 мин Камера: HD 720p Трансляция: На смартфон Аккумулятор: 7.4 V 2000 mAh Li-ion Моторы: Коллекторные Гироскоп: 6-осевой Барометр: Есть GPS: Есть

Комплектация Syma X8Pro: Квадрокоптер Пульт управления (4 батарейки в пульт в подарок) Фиксатор для мобильного телефона Камера 720Р Аккумулятор Запасные пропеллеры Отвертка Ключ Инструкция