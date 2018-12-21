Костюм сварщика Фаервол NEW (куртка+брюки)

Описание товара

- ткань: Weldshield (100% хлопок), 450 г/кв.м - огнестойкая технология Proban - цвет: серый с черной отделкой - размеры: от 88–92 до 120–124 - рост: 170–176, 182–188 - ГОСТ: Р ИСО 11611-2011 - 2 класс защиты