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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.12.2018
              6 963

              Костюм сварщика Фаервол NEW (куртка+брюки)

              Телефон
              +78126066060
              Продавец
              Форт
              0
              Описание товара
              - ткань: Weldshield (100% хлопок), 450 г/кв.м - огнестойкая технология Proban - цвет: серый с черной отделкой - размеры: от 88–92 до 120–124 - рост: 170–176, 182–188 - ГОСТ: Р ИСО 11611-2011 - 2 класс защиты
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