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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.12.2018
              6 220

              Костюм сварщика хб с пропиткой Геркулес, куртка+брюки

              Телефон
              +78126066060
              Продавец
              Форт
              0
              Описание товара
              страна производства: Россия, вид: куртка + брюки, материал: хлопок + огнестойкая пропитка, плотность: 330г/м², пол: мужской, капюшон: 0, застежка: пуговицы, светоотражающие полосы: 1, единица измерения: шт
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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