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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.12.2018
              1 006

              Костюм сварщика брезентовый, куртка+брюки

              Телефон
              +78126066060
              Продавец
              Форт
              0
              Описание товара
              Костюм сварщика брезентовый – специальная рабочая одежда, разработанная и пошитая с целью защиты человека, выполняющего ручные сварочные и слесарные работы, от попадания на его тело брызг металла и различных осколков металла. Костюм выполнен из огнеупорного высококачественного брезента повышенной плотности. Дополнительные накладки применяются в местах наибольшего внешнего воздействия на костюм. Прямой покрой куртки и брюк, а также отсутствие открытых частей тела позволяют исключить попадание брызг металла на тело сварщика и на складки его спецодежды.Характеристики:- ткань: брезент- плотность материала: 480 г/м2- конструкция: куртка и брюкиКостюм сварщика брезентовый защищает тело сварщика от возможных ожогов. Также он обеспечивает комфортные температурные условия работы и свободу движений для сварщика.  Как подобрать костюм
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