Костюм сварщика брезентовый, куртка+брюки

Описание товара

Костюм сварщика брезентовый – специальная рабочая одежда, разработанная и пошитая с целью защиты человека, выполняющего ручные сварочные и слесарные работы, от попадания на его тело брызг металла и различных осколков металла. Костюм выполнен из огнеупорного высококачественного брезента повышенной плотности. Дополнительные накладки применяются в местах наибольшего внешнего воздействия на костюм. Прямой покрой куртки и брюк, а также отсутствие открытых частей тела позволяют исключить попадание брызг металла на тело сварщика и на складки его спецодежды.Характеристики:- ткань: брезент- плотность материала: 480 г/м2- конструкция: куртка и брюкиКостюм сварщика брезентовый защищает тело сварщика от возможных ожогов. Также он обеспечивает комфортные температурные условия работы и свободу движений для сварщика. Как подобрать костюм