Костюм сварщика комбинированный со спилком М2 утеплённый с логотипом (уценка)

Описание товара

Куртка с потайной застежкой на пуговицы, с двумя боковыми карманами в швах. Спинка с отрезной кокеткой из кожевенного спилка, по шву кокетки вентиляционные отверстия. Рукав с внутренним напульсником из х/б ткани.Брюки с боковыми застежками на пуговицах. Передняя часть куртки и брюк выполнена из кожевенного спилка. Обеспечивает защиту при работе, связанной с интенсивным разбрызгиванием расплавленного металла, при ручной электродуговой полуавтоматической сварке в среде углекислого газа порошковой проволокой, воздушно-дуговой и газовой резке, стыковой сварке больших сечений и т. д.