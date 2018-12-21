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              BEGETON | ART
              Добавлено 21.12.2018
              4 180

              Костюм сварщика комбинированный со спилком М2 утеплённый с логотипом (уценка)

              Телефон
              +78126066060
              Продавец
              Форт
              0
              Описание товара
              Куртка с потайной застежкой на пуговицы, с двумя боковыми карманами в швах. Спинка с отрезной кокеткой из кожевенного спилка, по шву кокетки вентиляционные отверстия. Рукав с внутренним напульсником из х/б ткани.Брюки с боковыми застежками на пуговицах. Передняя часть куртки и брюк выполнена из кожевенного спилка. Обеспечивает защиту при работе, связанной с интенсивным разбрызгиванием расплавленного металла, при ручной электродуговой полуавтоматической сварке в среде углекислого газа порошковой проволокой, воздушно-дуговой и газовой резке, стыковой сварке больших сечений и т. д.
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