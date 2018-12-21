Костюм сварщика цельноспилковый М3, куртка+брюки

Описание товара

Костюм сварщика цельноспилковый М3 представлен курткой прямого силуэта и брюками прямого покроя. Такой вид спецодежды подходит при проведении всех видов сварки, при работе в горячих цехах. При пошиве костюма используются качественные спилок и кожа особой выделки, толщиной 1,0 -1,4 мм, нитки 52 СВМ-ЛБ, способные выдерживать механические воздействия и прожиг. Куртка выполнена с потайной застежкой на пуговицах. Костюм снабжен накладными карманами. Куртка имеет кокетку и вентиляционные отверстия. Брюки снабжены цельнокроеным поясом. Костюм не теряет свои защитные свойства и внешний вид в течение долгого времени.