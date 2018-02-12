Описание товара

Солнечная батарея Exmork FSM-100F

состоит из 32 монокристаллических солнечных элементов размером 125х125 мм. КПД солнечного модуля 18%, солнечного элемента 22.5 %. Контактная коробка на солнечном модуле Exmork FSM 100F расположена на фронтальной стороне. Градус изгиба - до 30 градусов без потери эксплутационных характеристик.

По краю гибких солнечных панелей имеются проушины из специальной нержавеющей стали, которые позволяют выполнять легкую установку и снятие на требуемую поверхность автомобиля, электротранспорта, лодки или другие изогнутые твердые поверхности.