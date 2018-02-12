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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.02.2018
              10 430

              Exmork FSM-100F

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              +7902342343
              Ключевые слова:
              солнечная, панель, альтернативная, энергия
              Продавец
              Sun Solar
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              Описание товара

              Солнечная батарея Exmork FSM-100F

              состоит из 32 монокристаллических солнечных элементов размером 125х125 мм. КПД солнечного модуля 18%, солнечного элемента 22.5 %. Контактная коробка на солнечном модуле Exmork FSM 100F расположена на фронтальной стороне. Градус изгиба - до 30 градусов без потери эксплутационных характеристик.

              По краю гибких солнечных панелей имеются проушины из специальной нержавеющей стали, которые позволяют выполнять легкую установку и снятие на требуемую поверхность автомобиля, электротранспорта, лодки или другие изогнутые твердые поверхности.

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