Заполните обязательные поля вашего профиля.
Перейти в личный кабинет.
Частным лицам
Создать аккаунт
Разместить объявление
Разместить резюме
Найти товар или услугу
Найти работу
Оставить отзыв о компании
Компаниям и предприятиям
Создать профиль компании
Разместить товары и услуги
Опубликовать вакансии
Найти сотрудников
Взаимодействовать с клиентами
Помощь
Удалённая работа
Ваш город США ?
Подтвердить
Другой
Выбрать город
Выбрать местоположение
Регистрация / Вход
Вход
Найти
Разместить
Разместить
Все сервисы
Торговая площадка
Частные объявления
Работа
Компании
Персоны
Скидки и акции
15 056
|
3 650
|
128
BEGETON | ART
Торговая площадка
Частные объявления
Работа
Компании
Персоны
Скидки и акции
Перейти в каталог
Разместить
Вход
Ваш город США ?
Подтвердить
Другой
Выбрать город
Выбрать местоположение
Найти
Разместить
Разместить
Торговая площадка
ЭКОЛЕС
Вагонка "Штиль" 14x96x3000 сорт А
г. Вологда
Показов:
4
Добавлено
19.04.2019
1 048
Купить
Купить
Строительство, дом и дизайн
Вагонка "Штиль" 14x96x3000 сорт А
Вид предложения
Продам
Вид финансовых отношений
Цена
1 048
Телефон:
+78172264040
Продавец
ЭКОЛЕС
0
Описание товара
Вагонка "Штиль" 14x96x3000 сорт А Сорт: А Длина, м: 3 Материал: Ель/сосна Цена за пачку: 1 048 Р
Другие товары компании
показать все
Евровагонка
Сорт: А / В / С / Профиль (мм): 12,5*96 / 14*96 / 14*122 / 20*140 Дл...
21 000
Доска строганая
Сорт: АВ / АВС / С Профиль: 20*100 / 20*120 / 20*145 / 45*96 / 45*14...
17 000
Имитация бруса
Сорт: АВ / С Профиль (мм): 16*90 / 19*125 / 19*146 / 21*125 / 21×146...
19 500
Планкен прямой и косой
Сорт: АВ / АВС / С Профиль: 20*100 / 20*120 / 20*145 Длина: 2,0 – 6,...
18 500
Доска палубная и террасная
Сорт: АВ / АВС / С Профиль: 30*96 / 36*96 / 45*96 / 45*145 / 45*195 ...
17 000
Доска пола шпунтованная
Сорт: АВ / С Профиль: 21*96 / 30*96 / 30*122 / 30*146 / 36*96 / 36*1...
17 000
+
Разместить