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г. Вологда
Показов: 4
Добавлено 19.04.2019
132
Строительство, дом и дизайн

Балясина 50x50x900 "Симметрия"

Вид предложения
Продам
Цена
132
Телефон:
+78172264040
Продавец
ЭКОЛЕС
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Описание товара
Балясина 50x50x900 "Симметрия" Сорт: А Длина, м: 0.9 Материал: Сосна Цена за штуку: 132 Р
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