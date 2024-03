Gladioli. Većina ljudi čini 3 temeljne pogreške kada ih uzgaja. Pravite li ih i vi?

Gladiole su cvijeće namijenjeno prvenstveno za rezanje. S obzirom na to, prikladno ih je uzgajati u cvjetnjaku u korisnom, skrivenijem dijelu vrta – biljka s odrezanim cvatovima ne izgleda baš estetski.

Kako ih uzgojiti?

Najbolje ih je staviti u tzv drugog kolosijeka. Ne smiju se saditi nakon rajčice, paprike, krastavaca, bundeve, graha, špinata, krumpira, luka ili češnjaka, niti u njihovom susjedstvu. U jesen, prije sadnje, pognojite gredice punim gnojivom.

Uklonite ljuske pakiranja sa zdravih gomolja prije sadnje. Pogodno ih je namakati 24 sata u vodi s dodacima fungicida i insekticida. Često na gomolju mogu preživjeti klice gljivičnih bolesti ili jajašca tripsa koji su veliki problem u uzgoju. Sadite gomolje od sredine travnja. Želite li cvijeće imati dulje vrijeme, sadite ga postupno, primjerice do sredine lipnja. Sadite kasne sorte radije nego rane, koristite samo rane sorte za posljednju sadnju. Gomolje sadite u redove na razmaku od 30 cm, ovisno o veličini gomolja u redu na razmaku od 6 do 10 cm. Sadite kvalitetne cvjetne gomolje oko 10 cm duboko, male gomolje pliće. Prije dodavanja tla, preporučljivo je pokriti gomolje riječnim pijeskom. U jesen, prilikom kopanja, čišće su i manje napadnute gljivičnim bolestima.

Obradite gredicu nakon nicanja. Provjereno pravilo je da se gnoji na “treći list”, odnosno kada sadnice formiraju treći, pun topivog gnojiva. Kada je suša, biljke se moraju zalijevati – ili kasno navečer ili rano ujutro, kada je tlo hladnije. Uvijek temeljito zalijevajte tako da voda dopre do korijena, a zatim možete pustiti da se zemlja ponovno osuši. Zalijevanje samo po površini gredica više će štetiti nego koristiti jer pospješuje razvoj gljivičnih oboljenja, a biljka vodu ionako neće iskoristiti.

Pazite na viruse u rastućim biljkama. Prepoznajete ih po pjegama na lišću, po uvijenim listovima ili kasnije po obojenim pjegama na cvjetovima. Tretirajte biljke protiv lisnih uši koje prenose virus.

Kako ih staviti u vazu?

Bolje je da izraz rezano cvijeće ne shvaćate doslovno. Ako biste ih htjeli rezati nožem, morali biste nakon svakog reza nož dezinficirati kako virus u soku ne bi prešao na njegovu oštricu. U praksi je to gotovo nerješivo. Stoga nemojte rezati na mjestu odgovarajuće dužine, već pažljivo odlomite. No, možete si pomoći i nožem – ako vrh noža zabodete na mjesto gdje želite odlomiti cvijet, bit će vam lakše.

Ako želite zadržati gomolj za daljnji uzgoj, nikada ga nemojte uklanjati s hrpom lišća. Važni su za fotosintezu tijekom rasta novih gomolja. Cvjećarnice često zahtijevaju rezanje stabljika s lišćem, ali samo tako da biljke imaju duge stabljike. Pri uvezu zatim na isti način odrežu višak dijelova i listova.

Ne ostavljajte gladiole da završe cvjetanje u gredici!

Rascvjetani cvjetovi su plod grozdova, koji zatim siju sok na susjedne stabljike. Sok koji ostane na laticama cvijeća tada može zalijepiti cvijeće tako da se ne mogu ni otvoriti. Ako iz nekog razloga ne želite koristiti stabljiku, odlomite njen rascvjetani dio i uklonite ga čim najniži cvijet rascvjetanog klipa počne venuti.

Vrijeme berbe i skladištenja gomolja

Kada će gomolji kišiti? Ovdje se javlja dilema – poželjno je da gomolji potpuno izrastu i sazriju, ali pritom ne treba propustiti optimalno vrijeme za berbu. Idealno bi bilo pustiti nove mladice da rastu do prvih mrazeva, ali istovremeno kišiti za suhog vremena. To je prilično teško u našem podneblju. Stoga se rane sorte obično beru za vrijeme optimalnog vremena u rujnu, a kasne sorte kada je to moguće za vrijeme suše u listopadu. Sve dok se listovi počnu sušiti i žutjeti, gladiole treba odmah brati. Na isti način potrebno je brati gladiole, kod kojih se na lišću počinju pojavljivati ​​male smeđe pjege koje su klice gljivične bolesti.

Kako nastavljate?

Prilikom berbe olabavite gomolje vilicama za kopanje i izvucite ih rukom iz zemlje. Zatim odlomite lepezu lišća: jednom rukom pokrijte vrh gomolja i čvrsto ga uhvatite, drugom rukom uhvatite stabljiku oko 5 cm više i okrenite je za 180°. Pritom ne smijete otkidati pokrovne ljuske gomolja.

U sljedećoj fazi svaki uzgajivač postupa malo drugačije. Netko opere gomolje, natopi ih ​​odgovarajućim fungicidom i ostavi da se osuše. Ako je suho, a gomolji čisti, moguće je odmah pristupiti sušenju. U svakom slučaju sušenje se mora odvijati na način da do gomolja dopre što više zraka. Sušiti možete u kutijama ili starim čarapama, na otvorenom ili u prozračnom prostoru ispod krova. Sušiti možete i na centralnom grijanju. Ne postoji univerzalni savjet, svatko mora postupiti prema svojim mogućnostima.

Za otprilike jedan do dva tjedna možete početi s čišćenjem. Sačuvajte kvržice kćeri (brút), odlomite staru kvržicu i uklonite vanjske prljave ljuske. Potom ostavite gomolje da se suše na zraku još dva do tri tjedna i potom ih spremite u papirnate vrećice. Označite svaku vrećicu nazivom odgovarajuće sorte. Zgodno je u vrećicu posuti malo insekticida kako bi se spriječilo razmnožavanje tripsa.

Netko ostavi vrećice vani nekoliko noći kada temperatura padne na vrijednost malo iznad nule. Međutim, temperatura se mora pažljivo pratiti, gomolji se ne smiju smrznuti. Na kraju ih spremite za zimu na suho, zaštićeno od smrzavanja, s temperaturom nižom od 10 o C.

Tijekom zime provjerite zdravstveno stanje uskladištenih gomolja i uklonite sve sumnjive komade. I možete se veseliti sljedećem proljeću…

