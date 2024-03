Genijalan trik za kruh u jajetu: Zahvaljujući ovim sastojcima možete ga poboljšati do neprepoznatljivosti

Tražite recept za brzu i dobru večeru koja vam neće opteretiti novčanik? Kladite se na svoj omiljeni kruh u jajetu. No, ako vam je dosadila klasična varijanta, ovu deliciju možete pripremiti na drugačiji način i poboljšati je na razne načine.

Kruh u jajetu sa šunkom i sirom

Trebat će vam nekoliko kriški kruha, koje mogu biti starije. U zdjelu razmutite jaja i začinite ih prstohvatom papra. U njih umiješajte sitno sjeckanu šunku i naribani tvrdi sir. Potom smjesu dobro izmiješajte, u nju pažljivo umočite svaku šnitu kruha i pržite u tavi na vrućem ulju dok ne porumeni s obje strane. Obrišite višak masnoće papirnatim ručnikom. Svaki komad prepečenog kruha poslužite namazan senfom, s nekoliko kriški kiselih krastavaca i posipan svježe nasjeckanim vlascem.

Kruh od jaja s cheddarom i slaninom

U tom slučaju prvo na tavi popržite nekoliko ploški slanine dok ne postane hrskava. Za to vrijeme kriške kruha namažite zelenim pestom i pospite naribanim cheddarom. Zatim na svaku plošku stavite 1 do 2 ploške slanine. Naknadno sparite šnite i uvijek po dvije zajedno preklopite i tako ćete popuniti unutrašnjost. Zapravo ćete imati tostove od kruha. Zatim svaku premažite razmućenim jajetom koje ste malo posolili i popaprili. Na kraju svaki komad popržite s obje strane na maslacu i poslužite sa svježe nasjeckanim povrćem.

Neobičan kruh u jajetu, bez prženja!

Za kraj imamo iznenađenje za vas kada čak i izbjegavate prženje. Kruh u jajetu možete pripremiti potpuno drugačije nego u prethodnim receptima. Pa kako to učiniti? Kruh narežite na male kockice. Ako želite, kore možemo rezati unaprijed. U zdjeli pomiješajte 3 do 4 žlice kiselog vrhnja, 3 cijela sirova jaja te dodajte sitno sjeckani luk i šunku, naribanu mozzarellu, naribani češnjak i sav narezan kruh. Pomiješajte sve sastojke kako treba. Potom smjesom od kruha i jaja napunite silikonske čašice i pecite na limu za pečenje u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 do 200 Celzijevih stupnjeva. Prije pečenja svaki cupcake možete posuti s malo naribanog sira.

