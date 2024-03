U današnje vrijeme mnogi ljudi traže metode pomlađivanja koje su manje invazivne od tradicionalnih kirurških zahvata. Jedno takvo rješenje koje postaje sve popularnije je masaža lica koja obećava nevjerojatne rezultate bez potrebe za skalpelom.

Osnova tehnike japanske masaže lica je kombinacija različitih tehnika masaže koje se dijele na duboke i površinske. Pokreti duboke masaže usmjereni su na stimulaciju mišića lica. To više stimulira mišiće, što pomaže u njihovom jačanju i podizanju. Kao rezultat toga, cijelo lice izgleda odmornije i mlađe.

Japanska masaža tajna je mladosti japanskih žena. Ima mnoge dobrobiti i izvrsno djeluje na kožu

Nježni površinski pokreti namijenjeni su poboljšanju limfne cirkulacije. Limfni sustav igra ključnu ulogu u uklanjanju toksina iz tijela, a njegovo pravilno funkcioniranje dovodi do zdravije i blistavije kože. Stimulirajući ovaj sustav, masaža ubrzava proces detoksikacije kože. Osim toga, zahvaljujući poticanju cirkulacije, koža je nahranjenija.

Pripremite kožu prije masaže. Koristite malo ulja i opustite se, zatim slijedite jednostavne korake

Prije početka masaže lica pripremite kožu. Očistite kožu omiljenim sredstvom za čišćenje lica i nanesite serum ili hidratantnu kremu. Zatim nanesite ulje na lice koje će osigurati glatkoću potrebnu za masažu.

Lagano zabacite glavu unazad. Stisnite šake i pritisnite ih na čelo. Nastavite gurati i pomičite šake duž linije kose prema sljepoočnicama, zatim do ušnih resica, završavajući na ključnim kostima.

Sljedeći koraci su jednako jednostavni. Pogledajte sljedeći video kako biste vidjeli kako se to radi

Skupite ruke, ali palčeve držite ravno. Stavite vrh desnog palca ispod unutarnjeg kuta lijevog oka blizu nosa. Pritisnite nježno, ali čvrsto i pomaknite palčeve prema lijevom uhu. Kad dođete do uha, kliznite palčevima niz vrat prema ključnoj kosti. Ponovite dva do tri puta na svaku stranu. Po potrebi možete dodati i druge pokrete za jačanje.

