Evo kako provjeriti jesu li vaša jaja svježa. Pet pouzdanih načina

Na prvi pogled teško je procijeniti koja su jaja svježa. Izvana svi izgledaju vrlo slično. Međutim, kad razbijete jaje, moglo bi vas dočekati neugodno iznenađenje. Kako saznati je li jaje prikladno za konzumaciju? Upotrijebite jednu od ovih pouzdanih kućnih metoda!

Gledajući ga, možete na određeni način procijeniti je li jaje svježe. Suprotno onome što možda mislite, ne bi trebao imati glatku, sjajnu ljusku. Baš suprotno. Dobra jaja su ona koja često imaju dosadnu i grubu ljusku. U idealnom slučaju, također imaju tragove pilećeg perja i drugih nečistoća. To znači da ih nitko prije nije oprao i na njima je ostao zaštitni filter kako se jaje ne bi tako brzo pokvarilo.

Međutim, kada pogledamo jaje, možemo li biti sigurni da je svježe? Apsolutno ne! Ovo zahtijeva detaljnije testiranje. Srećom, ne moramo svaki razbiti da vidimo možemo li ga iskoristiti. Postoje lakši i manje invazivni načini za to.

Kako provjeriti je li jaje svježe?

1. Ispitivanje vodom

Ovo je jedna od najpoznatijih metoda provjere je li jaje svježe. Što treba učiniti? Stavite jaje u visoku čašu napunjenu hladnom vodom. Sada gledajte kako se ponaša. Ako jaje potone na dno, znači da je svježe. No, ako ispliva na površinu vode, trebali biste ga se odmah riješiti.

Zašto se to događa? Jaja plutaju na površini vode jer njihova ljuska gubi vlagu i zamjenjuje je zrak. Što su jaja starija, to ih ima više. To je razlog zašto počinju plutati na vodi.

2. Jaje razmutiti vilicom

Protresite jaje i poslušajte što se unutra događa. Ako ne čujete karakterističan zvuk zujanja, možete sigurno koristiti ovo jaje. U suprotnom, zbrinite ga. To je znak da je ušao zrak. U tom slučaju, bolje je ne konzumirati takvo jaje, jer može biti samo staro.

3. Stavite ga pod svjetlo



Mnogi proizvođači jaja preporučuju ovu metodu. Što treba učiniti? Jednostavno stavite jaje pod jako svjetlo u zamračenu prostoriju. To će vam omogućiti da pogledate njegovu kompaktnost. Lako možete otkriti prisutnost bilo kakvih abnormalnosti, uključujući mrlje krvi ili mesa ili mikroorganizme.

4. Razbijanje

Ponekad se ipak isplati razbiti jaje kako bi se ustanovilo je li prikladno za konzumaciju. Što bi nas trebalo zanimati? Ako je smjesa ravna i razlijeva se, znači da je ustajala. To je zato što se proteinski lanci u bjelanjku s vremenom prekidaju. Tako jaje gubi svježinu.

5. Provjerite datum isteka

Svaka serija jaja označena je minimalnim rokom trajanja. Ovaj datum nije duži od 28 dana od dana polaganja jaja. Što to znači u praksi? Ako jaja pravilno skladištite, možete ih konzumirati i nakon ovog datuma. Međutim, idealno bi bilo da budu tvrdo kuhani. Naravno, prije nego posegnete za njima, napravite jedan od navedenih testova. Tada možemo biti sigurni da su stvarno sigurni za nas.