Dugino praznovjerje koje će vam pomoći u predviđanju vremena

Nema duge bez kiše

Rijetko je, ali svi su ga već vidjeli. Ona je i simbol, tema raznih priča i besmrtni uzorak šifon suknji djevojčica ili paleta jednoroga i drugih bića iz bajki. Može je slikati i malo dijete, ali znate li zašto je takvu vidimo?

Izvor: Youtube

Dugi su se oduvijek divili ljudi diljem svijeta

Sada znate kako nastaje duga, ali što s njom? Bolje to nemoj reći nijednom znanstveniku, jer nikakvo znanje za to nije dovoljno. To su praznovjerja, mitovi i glasine, koje su ponekad vrlo zanimljive.

Jedno od najpoznatijih međunarodnih praznovjerja o dugi je ono o skrivenom loncu punom zlatnika. Nažalost, ako ste obratili pažnju na tumačenje u objavi, znate da duga nema kraja i da ćete je uvijek vidjeti kao luk ispred sebe.

Ovo derište porijeklom je iz Irske, a društvo mu pravi i magarac koji zna gdje treba tražiti blago. I u zemljama istočne Europe vjerovalo se da na kraju duge čeka zlato, ali da ga može pronaći samo gola osoba.

U slavenskim i skandinavskim mitovima također možete naići na dugu kao most između svijeta mrtvih i živih, ideja koja se proširila. Na primjer, u zemljama engleskog govornog područja još uvijek je uobičajeno reći da je pokojnik prešao dugin most na drugu stranu. To je vrlo čest slučaj smrti kućnih ljubimaca.

Dok se u nama bližim kulturama duga češće povezuje s pozitivnim stvarima i događajima, Japance navodno od davnina podsjeća na zmiju, a ona je označavala lošu sreću. Kinezi su u dugi vidjeli zmaja uz pomoć kojeg su mogli slati poruke između svijeta živih i mrtvih.

Indijci, s druge strane, dugu vide kao luk kojim bog Indra odapinje strijele u obliku munje. Amazonke se boje da će duga izazvati pobačaj kod njihovih žena. No, Kelti su, s druge strane, vjerovali da je duga znak plodnosti te se vjerovalo da je idealno dijete pokušati dobiti neposredno ispod duge.

Duga također ima svoje mjesto u Bibliji. Najpopularnije su kletve o dvije duge, budući da je prva prema biblijskom pojmu materijalna, a druga duhovna. Ove dvije duge su definitivno dobar znak, označavaju nove početke i rast, kao i sreću i bogatstvo. Kaže se da je duga na sprovodu znak za ožalošćene da je pokojnik već u dobrim rukama na nebu.

A što se krije u snovima pod sloganom “vidjeti dugu u snu”? Duga koja nestaje znači izumiranje, ali sam pogled na dugu predstavlja rano rješavanje osobnih pitanja ili olakšanje od bolesti. Iako drugo tumačenje tvrdi da vidjeti dugu znači davati prijedloge nekome.

Duga i vremenska prognoza

Doživjeli smo i drevne mudrosti ili narodne mudrosti koje možda imaju malo realniju osnovu. Vrijedi li to i za duge? Jedva!

Kaže se da ako je duga ravna ili vrlo svijetla ili ima drugu dugu, uskoro će ponovno padati kiša. Ako jedan kraj seže u vodu, onda će kiša padati jako dugo.

Nažalost, duga zapravo ne predviđa vrijeme, već je pojava koja nastaje zbog kišovitog i sunčanog vremena. Stoga, umjesto kako će biti, možete potvrditi kako je bilo gledajući dugu.

U Slovačkoj se govorilo da ako je najšira traka žuta, bit će puno sijena ili suša, ako je zelena, trava i kiša. Sa širokim crvenim pojasom očekivao se rat, a samim tim i bijeda u zemlji.

Izvori: psycholog-gorzow.com, ludovakultura.sk, checkmydream.com