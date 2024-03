Aromatični umak savršen je dodatak jelu. No, ne smije biti previše vodenast, već baršunast i kremast. Najčešće ga zgušnjavamo brašnom i vodom, ali postoji i drugi način.

Umak se jede uz meso, šleske knedle ili tjesteninu. Idealan je ako je umak baršunast i kremast, no ako mu nije odgovarajuća konzistencija, potrebno ga je zgusnuti. Kada ne želite koristiti brašno ili raditi roux, vrijedi isprobati ovu metodu.

Kako zgusnuti umak bez brašna? Dodajte umjesto brašna i umak će biti baršunast i gust kao nikad prije

Mnogi ne žele umak zgušnjavati fritezom, a to je masnoća zagrijana u tavi s brašnom. Puno je kalorija, pa definitivno nije dobra ideja ako ste na dijeti.

Ako ste u potrazi za laganijom varijantom, odlična ideja je dodati malo kruha u umak. Samo narežite stari kruh na komade, stavite ga u blender i izmiksajte u finu pastu. Sve to dodajte u jelo i promiješajte. I to je to! S ovim patentom riješit ćete se kruha koji vam dugo stoji, a umak će biti gušći i kremastiji.

Što učiniti da umak bude gušći? Evo nekoliko korisnih trikova pomoću kojih možete poboljšati konzistenciju umaka

Drugi način zgušnjavanja umaka bez brašna je dodavanje povrća. U tu svrhu savršeni su leća, poriluk ili mrkva. Povrće stavite u blender i miksajte dok ne postane glatko, a zatim ga dodajte u jelo. Također možete koristiti žumanjak jajetakoji je neutralnog okusa. Umutiti ga u posebnoj posudi, maknuti umak s vatre i polako ga ulijevati u njega uz stalno miješanje. Žumanjak zgušnjava hranu, ali joj ne mijenja boju. Kod pripreme umaka dobro je napraviti i redukciju, odnosno postupno isparavanje vode duljim kuhanjem. Najbolje je namirnice sipati, primjerice, u dublju tepsiju, jer što je veća površina, brže ćete smanjiti višak vode.

