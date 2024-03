Dinatrijev inozinat (E631): što je to i je li štetan? “Osjeti okusa mogu poremetiti proces mršavljenja”

Dinatrijev inozinat je popularan pojačivač okusa u prehrambenoj industriji, E631. U kombinaciji s mononatrijevim glutamatom ili dinatrijevim gvanilatom daje jelima umami okus. Dinatrijev inozinat općenito je siguran za konzumiranje. Osobe koje imaju giht, bubrežne bolesti i preosjetljivosti na natrijev glutamat trebaju biti oprezne s njim. Provjerite u kojim proizvodima se nalazi.

Sadržaj:

Što je dinatrijev inozinat? Je li dinatrijev inozinat E631 štetan? Kontraindikacije Je li dinatrijev inozinat zdrav? Koji proizvodi sadrže dinatrijev inozinat?

Što je dinatrijev inozinat?



Dinatrijev inozinat je pojačivač okusa, koji se obično koristi u prehrambenoj industriji. Označava se kao dodatak hrani E631. Dinatrijev inozinat u kombinaciji s mononatrijevim glutamatom ili dinatrijevim gvanilatom daje jelima pikantno-slatkasti okus, koji se naziva umami. Hrana s dodatkom dinatrijevog inozinata ima intenzivniji, osebujni okus.

Od čega se dobiva dinatrijev inozinat?

Dinatrijev inozinat se proizvodi u industrijskim razmjerima kao rezultat fermentacije škroba tapioke, u prisutnosti specifičnih bakterija. Također se može dobiti iz životinjskih proizvoda, uglavnom mesa i ribe. Dinatrijev inozinat također se prirodno pojavljuje u nekim fermentiranim proizvodima kao što su soja umaci ili ekstrakti kvasca.

Je li dinatrijev inozinat vegetarijanac?

Dinatrijev inozinat dobiven iz životinjskih proizvoda nije vegan ni vegetarijanac. Međutim, na tržištu postoje varijante dinatrijevog inozinata napravljene od biljnih proizvoda poput kvasca koje mogu biti prihvatljive vegetarijancima. Važno je provjeriti etiketu proizvoda i, ako je potrebno, pitati proizvođača je li određeni dinatrijev inozinat vegetarijanski.

Dinatrijev inozinat i mononatrijev glutamat

Sam dinatrijev inozinat ne poboljšava samo okus jela djeluje sinergistički s drugim pojačivačima okusa. Obično se koristi u kombinaciji s mononatrijevim glutamatom (MSG) ili dinatrijevim gvanilatom (E627) za postizanje umami okusa. Dinatrijev inozinat u kombinaciji s mononatrijevim glutamatom u jednom proizvodu pruža do 20 puta jače osjećaje okusa nego sam MSG.

Je li dinatrijev inozinat E631 štetan? Kontraindikacije



Dinatrijev inozinat je generički siguran za konzumaciju, čak i za trudnice. Odobrila su ga različita tijela za sigurnost hrane, uključujući US FDA i Europsku agenciju za sigurnost hrane (EFSA). Do sada nije utvrđen prihvatljivi dnevni unos dinatrijevog inozinata (ADI). To je prvenstveno zbog njegove relativno male prisutnosti u hrani, zbog čega je teško odrediti točnu granicu. Regulatorne agencije kažu da će, ako se E631 dinatrijev inozinat koristi u skladu s dobrom proizvođačkom praksom, njegov unos biti unutar sigurnih granica.

Dinatrijev inozinat je nije dopušten u hrani za novorođenčad i djecu. Osobe koje imaju giht i bubrežne bolesti trebaju biti posebno oprezne s konzumiranjem dinatrijevog inozinata, jer se dinatrijev inozinat dobiva iz purina. Purini su prirodne kemikalije koje mogu uzrokovati zdravstvene probleme kod ljudi s određenim zdravstvenim stanjima.

Dinatrijev inozinat i bolesti bubrega

Osobe s bolestima bubrega trebaju biti oprezne s hranom koja sadrži dinatrijev inozinat. Tijelo ga može preraditi u mokraćnu kiselinu, koju iz tijela uklanjaju bubrezi. Za osobe s bubrežnim poremećajima (kao što su kronična bubrežna bolest, višak mokraćne kiseline), to može dodatno opteretiti bubrege. Visoki unos purina (od kojih se proizvodi dinatrijev inozinat) također može dovesti do stvaranja bubrežnih kamenacakod osoba predisponiranih za ovu bolest.

Dinatrijev inozinat i giht

Dinatrijev inozinat može dovesti do povećanja razine mokraćne kiseline u krvi, što može zauzvrat izazvati napade gihta. Nakon konzumiranja proizvoda koji sadrže dinatrijev inozinat, pacijenti mogu osjetiti iznenadnu, intenzivnu bol u zglobovima, oticanje, crvenilo kože i vrućicu. U dijeti protiv gihta vrijedi izbjegavati konzumaciju dinatrijevog inozinata iz hrane.

Alergija i intolerancija i dinatrijev inozinat

Osobe osjetljive na glutamat također mogu reagirati na dinatrijev inozinat zbog njihove slične uporabe u hrani. Uzrokuju tzv Sindrom kineskog restorana. Simptomi alergije na hranu koji se javljaju nakon uzimanja dinatrijevog inozinata mogu uključivati ​​glavobolju, crvenilo, slabost i osjećaj pritiska ili napetosti u licu.

Neki ljudi također mogu doživjeti ovo probavne tegobe nakon konzumiranja proizvoda koji sadrže dinatrijev inozinat. Probavni problemi mogu varirati od blagih do teških, ovisno o razini osjetljivosti pojedinca. Ako osjetite gore navedene simptome alergije nakon što ste pojeli hranu koja sadrži dinatrijev inozinat, svakako se obratite svom liječniku.

Je li dinatrijev inozinat zdrav?



Konzumacija dinatrijevog inozinata povremeno iu malim količinama, neće imati negativan utjecaj na ljudsko zdravlje. Kao opće pravilo, ključna je umjerenost u konzumaciji svih pojačivača okusa, uključujući dinatrijev inozinat.

Dinatrijev inozinat, kao pojačivač okusa, može poboljšati okus jela, što povoljno utječe na povećanje apetita kod starijih i bolesnih osoba. S druge strane, pojačan apetit nakon konzumiranja proizvoda koji sadrže dinatrijev inozinat, neće biti od koristi ljudima koji pokušavaju smršaviti. Međutim, točni učinci natrijevog inozinata na osobe s prekomjernom tjelesnom težinom i pretile osobe još nisu dovoljno proučeni.

Koji proizvodi sadrže dinatrijev inozinat?



Dinatrijev inozinat se obično nalazi u pakirani i prerađeni prehrambeni proizvodi, dajući im mesnat, blago pikantan okus, bez potrebe za dodavanjem pravog mesa. Evo nekoliko primjera proizvoda koji mogu sadržavati dinatrijev inozinat E631: