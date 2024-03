Dijeta Victorije Beckham ista je već 25 godina! Nema iznimaka tijekom ovog vremena. Pogledajte što jede poznata Spice Girl

Dijeta Victorije Beckham puna je zdravih namirnica. U njemu nema crvenog mesa, ali ima masne morske ribe i velike količine povrća. Zvijezda je također iz svog jelovnika izbacila ulja i maslac. Često se hidrira pijući vodu s limunom i jede avokado kao međuobrok. Ne uskraćuje si vino i ostala alkoholna pića, iako ih može prestati piti mjesecima. Nema smisla tražiti prerađenu hranu u njezinoj prehrani.

Dijeta Victorije Beckham izazvala je interes javnosti nakon što je na jednoj od streaming platformi osvanuo biografski film o obitelji Beckham. I istinu govoreći ne znamo mnogo više o njoj nego što je prikazano na Victorijinu tanjuru u filmu i što je njezin muž rekao o prehrani svoje žene. I ovo su samo djelići informacija. Stoga, daleko smo od toga da znamo kakvu točno dijetu slijedi Victoria Beckham. Međutim, možete pokušati izvući zaključke iz ovih informacija. To ćemo pokušati učiniti.

Sadržaj:

Dijeta Victorije Beckham – jelovnik Dijeta Victorije Beckham – što se još zna? Mišljenje o dijeti Victorije Beckham

Dijeta Victorije Beckham – jelovnik



Ne znamo cijeli jelovnik Victorije Beckham jer nam ga je film dao samo nakratko. Evo što znamo o njemu.

Victoria Beckham svoj dan započinje sa 3 žlice vinskog octa .

Prvi obrok Vicktorije Beckham je zeleni smoothie koji priprema od zelenog povrća, uključujući lisnato, i voća, primjerice jabuke. Dodam mu chia sjemenke.

Zvijezda ga često jede za ručak ili večeru riba na žaru, edamame grah (to su nezrele mahunarke i soja) i povrće kuhano na pari.

Za međuobroke jede avokado – pojede ga 3-4 komada dnevno. Ponekad kao međuobrok pojede i orašaste plodove, npr. pečene.

Također znamo da Posh pije kokosovu vodu, a za desert preferira lubenicu. Vino si dopušta, ali uzima duže pauze (3-6 mjeseci) u konzumiranju da se njime ne bi otrovao organizam.

Dijeta Victorije Beckham – što se još zna?



Sve što znamo je da je to zvijezda rigorozno se primjenjuje odabranoj prehrani i ne smeta joj što često jede isto. Kako je njezin suprug otkrio, set ribe, edamama i povrća kuhanog na pari svakodnevni je element prehrane Victorije Beckham već 25 godina!

Zvijezda izbjegava jesti crveno meso kao kuga, ali i ne jede hranu pripremljenu na ulju ili maslacu.

Na njenom meniju također nema mliječnih proizvoda ni rafiniranog šećera. Ponekad, prije nego što napravi smoothie, Victoria popije toplu vodu s limunom.

Za sebe kaže da sve što odluči ostvariti radi 100%, a to se odnosi i na njenu prehranu. To je razlog zašto ne odstupa od prehrane čak iu posebnim prilikama ili prilikom posjeta restoranima, te shvati da je vjerojatno najgora noćna mora kuhara gurmanskih restorana, jer će svako jelo pokvariti uvodeći svoje modifikacije kako bi jelo bilo što sličnije onome što on jede već 25 godina. godine.

Mišljenje o dijeti Victorije Beckham



Vinski ocat dopušta sniziti razinu šećera u krvi i inzulina nakon unosa ugljikohidrata. Pitanje je samo njegove količine – stručnjaci kažu da bi bolje rješenje bile 2 žlice dnevno, po mogućnosti kao sastojak preljeva za salatu.

Smoothieji na bazi povrća, posebice onog zelenog (špinat, kelj, brokula i dr.), vrijedni su dozu antioksidansa, vitamina i vlakana. Dodatak voća ne samo da osigurava slađi okus pića, već također osigurava vitamine i vrijedne mikroelemente. S druge strane, chia sjemenke su dio zdravih masnoća, npr. omega-3 kiselina, te vlakana koja su hrana za crijevne bakterije. Takav napitak ima protuupalna i hranjiva svojstva, pomaže u usporavanju starenja i smanjuje rizik od mnogih bolesti.

Nakon glavnog obroka u danu, jasno je da se prehrana Victorije Beckham ne temelji samo na zdravim proizvodima, već i na jelima pripremljenim na način da hrana pruža maksimalno vrijednih sastojaka.

Riba, osobito masna morska riba, poput lososa kojeg jede zvijezda, bogata je zdravim masnoćama i nezasićenim masnim kiselinama koje blagotvorno djeluju na organizam. Dodatno dio kompletnih proteina životinja s dodatkom kalcija i željeza iz edamama. To su izvori sastojaka potrebnih za zdravlje krvožilnog sustava.

Zaokružuje cijelu stvar snagu mikroelemenata, vlakana i vitamina od povrća kuhanog na pari, koje također osigurava zdrave ugljikohidrate.

Avokado je pak međuobrok bogat zdravim masnim kiselinama zasiću i hrane mozakcrijeva i krvožilni sustav.

S jedne strane, ustrajnost Victorije Beckham u pridržavanju odabranih prehrambenih načela je vrijedna divljenja i pohvale. S druge strane, ne postoji jedan ispravan način prehrane. Možete se hraniti vrlo zdravo, a opet raznolikije od Viktorije.