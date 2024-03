Dijeta pilota osmišljena je kako bi vam pomogla izgubiti težinu bez brojanja kalorija. No, to ne znači da se u prehrani pilota nema što uzeti u obzir

Pilotska dijeta traje 30 dana i trebala bi vam pomoći da izgubite do 9 kg. Ne zahtijeva brojanje kalorija, ali morate brojati bodove dodijeljene proizvodima i jelima i ne prelaziti ukupni broj od 40 bodova. Meso, masnu ribu i sir možete jesti bez ikakvih ograničenja, ali povrće i voće treba vrlo ograničiti, a najbolje je potpuno isključiti šećer i proizvode od žitarica. To je čini visokoproteinskom dijetom s visokim udjelom masti i niskim udjelom ugljikohidrata.

Prehrana pilota trebala je biti laka za pridržavanje zahvaljujući bodovima. No, u praksi se to pokazuje vrlo mukotrpno, a sastavljanje obroka nije nimalo jednostavno, pogotovo ako netko želi dobiti što zdraviji jelovnik po principima pilotske prehrane. To je zapravo nemoguće jer ograničavanje povrća i voća uvelike osiromašuje prehranu vlaknima, vitaminima i mikroelementima. To ovu dijetu čini sličnom Atkinsovoj dijeti.

Zrakoplovna dijeta – što je to?



Airmen’s Diet, također nazvana American Airmen’s Diet ili Airmen’s Point Diet, dijeta je za mršavljenje iz 1970-ih. Unatoč nazivu nema nikakve veze sa zrakoplovstvom ili prehranom pilota, naziv se možda odnosi na precizan let prema vitkijoj figuri. Na engleskom se pilotska dijeta zove pilot’s diet i ponekad se njezina pravila malo razlikuju od pilotske prehrane koja je poznata u Poljskoj. Međutim, razlike nisu značajne. Dijeta pilota traje mjesec dana.

Ovo je eliminacijska dijeta ograničavanje ugljikohidrata i masnoća. Ne zahtijeva brojanje kalorija, ali morate brojati bodove. Boduju se različiti proizvodi i jela, a tijekom dana obroci trebaju biti sastavljeni tako da ne prelaze granicu od 40 bodova (neki izvori kažu 18-20 bodova, što bi bilo gotovo vrtoglavo).

Nije poznato tko je i na temelju čega razvio prehranu pilota. Nije znanstveno ispitan, niti jedan dijetetičar to ne shvaća ozbiljno i ne preporuča. Unatoč tome, postoje podaci da vam omogućuje da izgubite 6-9 kilograma u mjesec dana.

Pravila prehrane za pilote



Dijeta američkih pilota sastoji se od 5 obroka dnevno, čiji zbroj vrijedi bodova ne smije prelaziti 40 bodova. Na 50 bodova gubitak težine se događa vrlo sporo, a na 60 bodova možete održavati konstantnu tjelesnu težinu. Barem je tako teorija.

Evo preostalih pravila prehrane pilota:

ne smijete jesti između obroka,

za drugi doručak jede se samo povrće,

mali komad voća jede se za popodnevni čaj,

doručak, ručak i večera trebali bi vas zasititi.

Budući da neki proizvodi imaju 0 bodova, to su oni kojima bi se trebali napuniti tijekom glavnih obroka, jer i drugi doručak i popodnevni međuobrok mogu iscrpiti značajan dio fonda od 40 bodova.

Što jesti na pilotskoj dijeti?

Zapravo, na pilotskoj dijeti možete jesti što god želite, sve dok se pridržavate pravila. Međutim, da bi se ispunili ovi zahtjevi, mora jesti:

meso,

jaja,

sirevi,

nauljena riba,

hladni rezovi,

ulja,

Biljno ulje,

mast.

Iz prehrane treba isključiti sljedeće:

šećer,

slatkiši,

proizvodi od žitarica,

riža,

sušeno voće.

Također je ograničena potrošnja povrća i voća – dodijeljeno im je puno bodova.

Dijeta američkih pilota – tablica bodova



Problem je u tome službene ili obvezujuće tablice nema ukazuje na prehranu pilota. Postoje različite verzije bodovanja, ponekad vrlo nedosljedne, a bodovano jelo je neopisano pa je nejasno od čega se sastoji. Osim toga, navedene gramaže su različite – nekada je to 100 g, nekada 200 g, neki se proizvodi poslužuju u komadima, neki u žlicama.

0 bodova – jedite i pijte koliko želite:

voda,

kava čaj (bez šećera),

bujon,

goveđa juha (bez tjestenine ili riže),

riba: jegulja, iverak, losos, haringa, štuka, iverak,

meso: govedina, svinjetina, divljač, perad,

Biljno ulje,

mast,

ulja.

1-5 bodova proizvod bodova sardine u ulju 100 gr 1 tuna u ulju 100 gr 1 kobasica 100 gr 1 slanina 1 krema, žlica 1 svježi sir 200 gr 1 brie sir 3 trokuta 1 Camembert sir, art 1 sir emental, roquefort 1 topljeni sir, 2 kockice 1 kuhana jaja, 2 kom. 1 kajgana sa šunkom od 1 jajeta 1 majoneza 2 žlice 1 maslac, kockica 1 peršin, žlica 1 rotkvice, 2 kom. 1 celer 1 gljive 100 g 2 haringa s povrćem 100 g 3 pržene slanine 100 g 3 svježi sir sa vrhnjem 100 g 3 mrkva, srednji komad 4 luk, umjetnost 4 zeleni papar, umjetnost 4 pire od rajčice, žlica 4 teleći gulaš 200 gr 5 svježa marelica, art 5 mljevenih lješnjaka, žlica 5 svježi kupus salata 250 gr 5

6-15 bodova proizvod bodova mlijeko, staklo 6 krastavac, srednji komad 6 rajčica, srednji komad 6 kuhane prokulice, 250 gr 6 luk 250 gr 6 kuhane mahune 250 gr 6 kuhani špinat 250 gr 6 limun, art 6 kiseli kupus 250 gr 7 šljive, art 7 kuhana cvjetača 250 gr 8 kuhani kupus 250 gr 9 glavica zelene salate 10 svježa breskva, art 10 mandarina, art 10 jogurt, staklo 13 piletina pečena sa povrćem 200 gr 12 džem, žlica 13 grejpfrut 250 g 14 juha od gljiva, mala zdjelica 15 juha od cvjetače, mala zdjelica 15 pečena guska sa šljivama 15 sladoled, kuglica 15

16-20 bodova proizvod bodova orasi 250 gr 16 Bečki šnicl 200 gr 16 kuhana cikla 250 gr 16 kukuruz 250 gr 16 med, žlica 17 juha od rajčice, mala zdjelica 17 maline 250 gr 17 narančasta, art 17 kuhani bijeli grah 250 gr 18 lubenica 250 gr 18 jabuka, srednji komad 18 ribizle 250 gr 18 grožđe 250 g 18 pečena patka sa jabukama 200 gr 20 jagode 250 gr 20 ananas 250 g 19 mahune 100 g 20

preko 20 bodova – ne preporučuje se proizvod bodova kuhani grašak 100 gr 21 borovnice 250 gr 21 banana, art 23 srednja kruška 25 kakao, šalica 26

Strogo zabranjeni proizvodi (primjeri):

suhe kajsije 5 komada – 50 bodova,

kuhana tjestenina, staklo – 37 bodova,

kuhana riža, staklo – 42 boda,

voćna torta, porcija – 50 bodova,

mliječna čokolada 100 g – 54 boda,

čaša kondenziranog mlijeka – 170 bodova.

Dijeta pilota – jelovnik



Nudimo ogledni dijetni jelovnik za pilote za 2 dana, koji vam omogućuje da ispunite pravilo prikupljanja ne više od 40 bodova.

Prvi dan zrakoplovne dijete

doručak (3 boda): kajgana od 2 jaja sa šunkom i žlicom peršina, čaj bez šećera

kajgana od 2 jaja sa šunkom i žlicom peršina, čaj bez šećera 2. doručak (7 bodova): salata od krastavaca sa žlicom vrhnja, soli i papra

salata od krastavaca sa žlicom vrhnja, soli i papra ručak (18 bodova): mala zdjelica juhe od gljiva, pečena piletina (koliko želite) sa 125 g kuhanih mahuna sa žličicom maslaca

mala zdjelica juhe od gljiva, pečena piletina (koliko želite) sa 125 g kuhanih mahuna sa žličicom maslaca popodnevni čaj (7 bodova): 125 g grejpa

125 g grejpa večera (5 bodova): pečeni losos (koliko želite) sa 1 malom rajčicom

Drugi dan pilotske dijete

doručak (5 bodova): pasta od 200 g svježeg sira, 100 g sardina u ulju i žlicom pirea od rajčice, kava bez šećera

pasta od 200 g svježeg sira, 100 g sardina u ulju i žlicom pirea od rajčice, kava bez šećera 2. doručak (3 boda): kuhana manja mrkva sa žlicom maslaca i začinima

kuhana manja mrkva sa žlicom maslaca i začinima ručak (19 bodova): manja zdjelica juhe od paradajza, prženi šnicli (koliko želite) sa 100 g gljiva

manja zdjelica juhe od paradajza, prženi šnicli (koliko želite) sa 100 g gljiva popodnevna užina (8,5 bodova): 1/2 naranče

1/2 naranče večera (5 bodova): 2 tvrdo kuhana jaja sa žlicom majoneze

Kao što vidite, slaganje jelovnika tako da bude raznovrstan, omogućuje vam da pojedete dovoljno za doručak, ručak i večeru, nije nimalo jednostavno. Pa, osim ako netko ne voli jesti meso, onda se zabavite!