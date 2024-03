Desert od kave lagan kao perce: Napravite duplu dozu da vam ostane barem komad

Svi koji su je kušali traže recept za ovu slasticu s glatkim tijelom od kave i šlagom od čokolade.

Kava u tijelu i punjenju

Ovo sam jednom probala kod prijatelja i odmah tražila recept. Naravno da su mi ga dali. Bio je to recept sa stranog bloga. Ali kad sam napravila desert, to nije bilo to. Nazvala sam prijateljicu i s njom prošla kroz sastojke i postupak. Tek tada se sjetila da je u hodu unijela neke izmjene u recept.

Kavano-kakao tijelo premazala je šećernim mlijekom, a osim u tijelo, kavu je ubrizgala u šlag. Pa sam još jednom napravila desert. Bingo! Od tada spužvasta tijela dosta često vlažim mlakim mlijekom i šećerom. To će im dati dodatnu gipkost. A što se kave tiče, ne treba je se bojati. Samo pojačava okus čokoladnog šlaga u ovom super laganom desertu. Hoćeš li pokušati?

Evo recepta:

Lagani mocha krojevi

Za korpus će nam trebati: 4 jaja, 100 g šećera u prahu, pola žličice octa, 50 ml mlijeka, žličica instant kave, 50 ml ulja, 80 g glatkog brašna, pola žličice praška za pecivo, 2 žlice kakaa, plus 100 ml mlijeka i 2 zlice secera za premazivanje

Za čokoladni šlag trebat će nam: 400 ml vrhnja za šlag, 50 g čokolade za kuhanje, žličica instant kave, 50 g šećera u prahu, prstohvat soli i malo kakaa za posipanje

Pristup:

1) Korpus: Pećnicu zagrijte na 160ºC, manji duboki pleh (22×22 cm) obložite papirom za pečenje, odvojite žumanjke od bjelanjaka, dodajte ocat i 50 grama šećera, postupno istucite čvrsti snijeg. Žumanjke umutiti sa preostalim šećerom (50 g) u blijedu pjenu, dodati toplo mlijeko (50 ml) u kojem smo otopili žlicu kave, ulje i u tekući temeljac prosijati glatko brašno, prašak za pecivo i kakao. Izmiksamo i onda samo lagano umiješamo snijeg od bjelanjaka.

2) Tijesto slažemo u pleh, poravnamo i pečemo 20 minuta (160ºC), preokrenite na rešetku, pažljivo uklonite papir i ostavite da se potpuno ohladi. Zatim ga prebacimo u tepsiju, gdje ga utrljamo mlaćenicom sa mlakim mlijekom (100 ml), u kojem smo dok je bilo vruće otopili šećer (2 žlice).

3) Šlag od čokolade: zagrijte vrhnje (ne kuhajte) i umiješajte nasjeckanu čokoladu, prstohvat soli i kavu. Ovu smjesu stavite u hladnjak na 30 minuta pa dodajte ostatak vrhnja (300 ml), pospite šećerom i istucite čvrsti šlag.

4) Nanesite šlag na tijelo i spremite desert u hladnjak na najmanje 2 sata. Kasnije ga narežemo na ploške i posipamo prosijanim kakaom.

