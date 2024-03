Cvijeće koje će vam donijeti nesreću u 2024.: Nemate ga kod kuće?

Kineska znanost feng shui bavi se životvornom energijom “chi” koja u vaš dom unosi osjećaj harmonije, sreće, zdravlja, stabilnosti i obiteljskog blagostanja. Prema sljedbenicima ove doktrine, postoje stvari koje mogu poremetiti ovu idilu.

Posebno je to slučaj s neredom, mrtvim stvarima (poput osušenih biljaka, lovačkih trofeja) ili antikvitetima, koji se vežu uz teške emocije i patnju vaših predaka… Zanimljivo je da i loše odabrane sobne biljke mogu biti ” kočnica” vaše sreće. Dakle, koje povrće biste trebali izbjegavati i zašto?

Bonsai

Na prvi pogled, ova minijaturna drvca su slatka. No, ako ih bolje pogledate, vidjet ćete da je riječ o biljci koja je trajno onemogućena u rastu i razvoju. A to je zapravo prilično loša pretpostavka za život… U vašem životu želite da se stvari pokrenu, da idu naprijed… Stoga, definitivno nemojte uzgajati bonsai u svom domu. Donosi samo energiju stagnacije, stagnacije na „mrtvoj točki“. A to nitko ne želi!

Čovjek od pamuka

Da, izgleda slatko. Mekan je, pahuljast, kao da vas želi pomaziti. Ali ne dajte se zavarati! Njegovi bijeli dijelovi su hvatač prašine, prljavštine i raznih nečistoća u vašem domu. Ovakva “kolekcija” nereda, prema feng shuiju, donosi nesreću. Stoga definitivno nemojte usvojiti pamuk!

Ficus Benjamin

Lijepa je, grmolika i stvara osjećaj “male šume”. Ali i stari Kinezi su kritični prema ovoj sluškinji. Zašto? Prema njima, cvijet privlači negativnu energiju u unutrašnjost. Stoga ga nije preporučljivo imati ni u jednoj prostoriji.

Više energetskih poremećaja…

Prema feng shuiju, trebalo bi puno paziti na svoje unutarnje zelenilo. Ako kod kuće imate “zelene otpadnike”, pokušajte ih spasiti ili ih bacite. Stabljika je također usmjerena na sve plastične (ili tkanine) imitacije sobnog cvijeća. Znanost feng shui ih smatra mrtvima i stoga opet kočnicom dobre energije.

Što će vam koristiti:

Umjesto zabranjenih biljaka, u svoj stan stavite zelenilo koje čisti i daje dobru energiju. Izvrsni su primjerice aloe vera, smokva, bosiljak, stablo limuna, tobolac ili šaš.

