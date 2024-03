Čudotvorne palme. Poslužit će u vrtu, uz cestu i u kuhinji

Palme su velika skupina biljaka kojima se ljudi dive. One tvore zasebnu obitelj areka (Arecaceae), u kojoj su palme podijeljene u 190 rodova i manje od 3000 vrsta.

Palme nisu samo estetski užitak za čovjeka, već i vrlo važne korisne biljke. Bez trija ulja, datulje i kokosove palme ruševine se ne mogu ni zamisliti. Međutim, palme daju čovjeku mnogo više – lišće i vlakna za pletenje raznih predmeta, jestive plodove i sjemenke, palmin sok, drvo, vosak iz lišća i hranu – leže.hvala u obliku palminog srca.

O univerzalnoj upotrebi kokosove palme mogli ste čitati u prošlom broju, sada ćemo se pobliže osvrnuti na datulju i uljanu palmu. Dobro poznati rod Phoenix (Phoenix) uključuje iznenađujuće nepoznate i zanimljive vrste. Rod navodno sadrži 13 vrsta rasprostranjenih od makaronezijskih otoka zapadno od Afrike (Kanari, Cape Verde) preko cijele Afrike i Južne Azije do Filipina. Računala se također mogu pronaći u najjužnijoj Europi. Zanimljiv je i raspon ekoloških zahtjeva pojedinih vrsta roda, jer među njima možemo pronaći vrste koje su i sušoljubive i močvarne, rjeđe tropske i podnose temperature ispod nule. Ovisno o vrsti, razlikuju se robusne i palme bez stabljike, sušoljubive i močvarne. Imaju perasto lišće. Većina vrsta je dvodomna, plodovi su duguljasti, kod većine vrsta nejestivi.

Datulje su jedne od najraširenijih palmi i uzgajaju se gotovo u cijelom svijetu. Prava datulja, kanarička datulja i teofrastova datulja i druge vrste koje vole sušu mogu se naći u područjima koja su trajno ili sezonski suha, ali gdje ima podzemnih voda. Vrlo često se sade na nasipima, oko plaža i kolonada uz more. Među stablima datulja koje vole vlagu najčešće susrećemo prekrasnu, nježnu, svega tri metra visoku vrstu Phoenix roebelenii, koja se udomaćila u močvarama rijeke Mekong. Kao ukras možemo ga vidjeti posvuda u vlažnoj i monsunskoj klimi, gdje ukrašava parkove, ulaze u zgrade, uzgaja se u kontejnerima u javnim i privatnim vrtovima.

Prava datulja (Phoenix dactylifera) formira deblo visine do 30 metara prekriveno ostacima odumrlih listova. Perasti listovi na vrhu obično su dugi 3 do 6 metara. Muški cvjetovi rastu iz pazušaca listova, ženski u metlicama. Voće su datulje, koje ne treba predstavljati.

Stablo datulje također je izvanredno botanički, jer se još uvijek nagađa o njegovom podrijetlu – radi li se doista o botaničkoj vrsti ili potječe iz Mezopotamije (izvješća o uzgoju kod Asiraca i Egipćana imamo iz 4. tisućljeća pr. Kr.), vjerojatno od križanjem afričke Pho reclinata s azijskim šećerom P. sylvestris. Tradicijska kultura očitovala se iu činjenici da danas postoji nekoliko stotina kultivara datulja. Mlado stablo palme počinje rađati u osmoj godini života, najplodnije razdoblje joj je oko tridesete godine, kada daje 50 do 80 kg datulja. Nakon osamdesete godine života prestaje davati plodove.

Hurme nisu samo popularno voće, već i jedna od osnovnih namirnica u sjevernoj Africi i na Bliskom istoku. Jedu se svježe i osušene, melju se u brašno, čine osnovu vina koje se dobiva i od slatkog soka koji istječe iz prerezanih muških cvatova. Njegovi mladi listovi koriste se kao povrće, a od samog lišća pletu se prostirke, torbe i šeširi. Kaže se da dobra arapska domaćica može skuhati mjesec dana hurmi bez ponavljanja obroka.

Iako je datulja palma koja se najčešće uzgaja, ne može se preporučiti za stan. Sjemenke klijaju neobično rado, sadnice teže svijetu i rastu vrlo brzo – ali za nekoliko godina postaju velika čudovišta s oštrim peteljkama i krutim lišćem, koja uzimaju vaš stan za sebe. Gotovo su neuništivi, podnose i nepresađivanje, malu teglicu, zaborav na zalijevanje i zasjenjivanje, ali su samo još jedna šala.

palmino ulje

Palma, o kojoj se puno priča, sama po sebi nije odgovorna za uništavanje indonezijskih i malezijskih šuma. Uopće ne pripada tamo. Proslavljeni i prokleti rod Elaeis uključuje dvije vrste uljanih palmi – ona koja se češće uzgaja zove se Elaeis guineensis i dolazi iz zapadne Afrike, gdje raste raštrkano u tropskim kišnim šumama i predstavlja važnu komponentu hrane za životinje. Druga, manje poznata i manje sađena na tuđim mjestima, je američka uljarica Elaeis oleifera, koja je porijeklom iz kišnih ravnica tropske Amerike od Hondurasa do Perua i amazonskog Brazila. Međutim, ljudi sade plantaže palmi prvenstveno u vlažnoj klimi. To uglavnom utječe na prirodu Malezije i Indonezije.

Afrička uljana palma naraste do visine od oko 20 metara, sve dok je ne prekriju ostaci lišća. Perasti listovi dugi su do sedam metara i imaju zasjenjene peteljke. Velike metlice cvatova rastu iz lišća na stabljici – muške ili ženske. Muški cvjetovi su vrlo bogati mirisom, koji blago miriše na anis. Palma stvara pet do deset muških cvatova, nakon oprašivanja svaki može razviti 800 do 2000 plodova (koštica). Jedan zreli plod naraste do težine do 45 kg.

Palme obilno rastu u prvim godinama, plod počinje oko sedme godine. Skraćeni kultivari su, međutim, brži. Vrhunac rodnosti je oko 15. godine, nakon 25. godine palma prestaje davati plodove i ugiba. Potrošnja hranjivih tvari i vode kod ovih palmi je toliko visoka da iscrpljuju čak i vrlo bogata vulkanska tla.

