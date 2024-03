Crni bambus. U vrtu izgleda čarobno, ali malo ljudi to zna

Crni bambus, na latinskom Phyllostachys nigra, prekrasna je egzotična biljka koja polako ulazi u slovačke vrtove. Vrlo je atraktivna, posebno bojom debla i listova koji doživljavaju zanimljivu transformaciju.

Ako niste čuli za ovu vrstu bambusa, bila bi šteta ne znati za nju, au vrtu je nezaobilazna dominanta. Može se koristiti kao živica, kao ukras vrtnih jezerca ili kao zanimljiv dodatak kamenjaru. Crni bambus također se može uzgajati u prijenosnim posudama. Relativno je otporan na hladnoću i mraz.

Više o uzgoju crnog bambusa možete saznati iz sljedećeg videa:

Kako izgleda crni bambus?

To je višegodišnji bambus koji dolazi iz Kine i Japana. Može narasti do 10 metara visine i ima tamnu i sjajnu koru. Kod nas obično doseže visinu od 3 m. To je grmolika biljka koja ne raste previše, ali unatoč tome zahtijeva dovoljno prostora oko sebe. U gornjem dijelu stabljike bambusi blago vise.

Zanimljivi su njezini uski kopljasti listovi koji su prve godine maslinasti, druge crveno-smeđi, a treće sjajno crni. Dugi su oko 6 do 10 cm i obično čine relativno gustu izraslinu.

Koju poziciju birate?

Ako se odlučite za uzgoj ove vrste bambusa, potrebno ga je donekle zaštititi od opasnosti jakih vjetrova. Bio bi nepotrebno izložen riziku od loma. Isto tako biljci osigurajte dovoljno sunca, puno će brže formirati atraktivne crne stabljike.

U kakvom tlu uspijeva crni bambus?

Slično kao i drugi bambusi, i ova vrsta najbolje uspijeva u dovoljno propusnom tlu bogatom hranjivim tvarima. Voli veliku količinu vlage, ne voli vlažna tla i dugotrajnu sušu. Zimi je dovoljno samo umjereno zalijevanje. Savršeno podnosi mraz do -23 °C. Crni bambus ne treba gnojivo i vrlo je otporan na bolesti i štetočine.

Izvor: www.floranazahrade.cz, www.encyklopedie.biooo.cz, www.goodandgreenguides.com