Čorba nije za svakoga. Doktor otkriva tko se treba držati podalje

Teško je pronaći juhu popularniju od temeljca u Poljskoj. Hvaljen je ne samo zbog svog prekrasnog okusa, već i zbog svojih zdravstvenih prednosti. Međutim, mnogi ljudi ne shvaćaju da to nije za svakoga. Liječnik specijalist podsjetio je tko bi trebao izbjegavati jesti ovu juhu. Ovim ljudima to može donijeti više problema nego koristi.

Zdravstvene prednosti pileće juhe. U čemu pomaže ova juha?

Juha se smatra idealnim lijekom za slabost, prehladu ili jednostavno mamurluk. No, ako želimo da funkcionira po svojoj “namjeni”, treba ga kuhati s velikom količinom kostiju s moždinom te goveđeg i peradi. To je zato što kolagen obavlja važne funkcije u tijelu i sastojak je mnogih dodataka prehrani. Juha sadrži sve aminokiseline koje su građevni blokovi kolagena u najjednostavnijem obliku – spremne za apsorpciju. Ukratko, to znači da tijelo prima kompletan set sastojaka bez potrebe da ih probavi.

. Štoviše, ne možemo zaboraviti protuupalni učinak bujona, koji dugujemo aminokiselini glicinu. Ne samo da štiti od artritisa izazvanog bakterijama, već također regulira sekretorne funkcije želuca i štiti njegovu sluznicu od kemikalija i stresa. Juha također pomaže u borbi protiv prehlade. Međutim, važno je kuhati ga 5-6 sati na vrlo laganoj vatri. Ispostavilo se da što se proteini sporije sire, to će naša juha imati više okusa i zdravstvenih prednosti.

Domaća juha: tradicionalni recept za lijek za sve vaše muke Svoju web stranicu razvijamo prikazivanjem oglasa. Blokiranjem oglasa sprječavate nas u stvaranju vrijednog sadržaja. Onemogućite AdBlock i osvježite stranicu.

Tko bi trebao izbjegavati juhu? Stručni prevoditelj

. Kako napominje prof. dr.sc. n. med. Ewa Stachowska, dugo kuhane juhe trebaju izbjegavati osobe s akutnim ili kroničnim pankreatitisom i oni koji imaju problema s proljevom uzrokovanim, primjerice, radioterapijom ili kemoterapijom. Pojasnila je da se akutni pankreatitis u većini slučajeva javlja nakon žučnih kamenaca ili prekomjernog konzumiranja alkohola. Kako napominje, u prvom razdoblju pacijentima s pankreatitisom daju se juhe od povrća. Zahvaljujući tome počinje se poboljšavati egzokrina funkcija gušterače. Nakon toga možete nastaviti s uvođenjem juha na bazi mesa. No, to treba raditi polako, nakon uklanjanja masnoća i uz pomoć probavnih enzima. Prema njezinim riječima, sve se svodi na to koliko se dobro gušterača “nosi” s probavljanjem masti i ostalih sastojaka prehrane. Kako stručnjak upozorava, davanje juhe osobama s pankreatitisom može pogoršati simptome.

Kada su u pitanju onkološki bolesnici s proljevom, najvažnije je smiriti proljev. Tek kasnije se mogu poslužiti juhe, ali se mora ukloniti višak masnoće. Profesorica Stachowska također ističe da osobe s refluksom trebaju biti oprezne s juhama s puno masnoća i začina. Također je vrijedno napomenuti da je juha prikladna za osobe s netolerancijom na histamin.